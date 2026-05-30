Idea geniale VR46: lo stratagemma per non rischiare sanzioni

Durante il Gran Premio del Mugello il team Pertamina Enduro VR46 Racing ha annunciato una nuova partnership commerciale per il resto della stagione MotoGP. La squadra di Valentino Rossi ha un nuovo grande sponsor: 12B SPORTS. I loghi del brand sono già visibili sulle Ducati Desmosedici e sulle tute di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli.

Il nuovo sponsor VR46

A prima vista, la notizia sembra un tipico accordo commerciale tra un team e un'azienda in cerca di pubblicità. Secondo quanto annunciato dal team principal Alessio Salucci, questa partnership li aiuterà ad avvicinare la MotoGP al pubblico da casa attraverso video e reportage. In realtà questa sponsorizzazione è puramente economica e nelle casse VR46 entreranno molti quattrini.

A portare avanti l'accordo ci ha pensato Rory Anderson, amministratore delegato di 12Bet, una delle più grandi piattaforme di casinò e scommesse online al mondo. È qui che entra in gioco la strategia che molti team stanno adottando per aggirare le leggi europee. In Spagna e Italia, la pubblicità diretta da parte delle società di scommesse è severamente vietata durante gli eventi sportivi. Le trasmissioni televisive non possono mostrare questi loghi e i team non possono esporli sulle loro moto.

Le società di scommesse entrano nel paddock

Per evitare di perdere milioni di entrate, le società di scommesse online hanno trovato una perfetta scappatoia legale. Realizzano un sito web secondario dedicato alla pubblicazione di notizie sportive generiche, gli danno un nome quasi identico a quello della società di scommesse principale e lo registrano come organo di informazione. Dal momento che, tecnicamente, pubblicizzano un portale di informazione gratuito e non un sito di scommesse, la legge non può sanzionarli. In definitiva, l'utente vede gli stessi colori, la stessa grafica e associa il logo al sito di scommesse originale.

Questa mossa del team di Valentino Rossi è una copia esatta di ciò che stiamo già vedendo in altri box. Il team Gresini Racing gareggia con il nome ufficiale di BK8 Gresini Racing MotoGP. Il logo BK8 News, che segue lo stesso schema, compare sulle carene delle Ducati di Alex Marquez e Fermin Aldeguer. Viene pubblicizzato come un portale di notizie, ma in realtà funge da copertura per una mega società di scommesse che in passato ha sponsorizzato squadre di calcio in Inghilterra e Spagna.

Con questo nuovo accordo, i due team satellite della Ducati utilizzano la stessa formula per garantire la propria sostenibilità finanziaria. I prototipi e le squadre impegnate in MotoGP richiedono milioni di euro per gareggiare e gli sponsor tradizionali non forniscono più la liquidità di una volta. A questo punto occorreva trovare una scorciatoia per introdurre le società di scommesse e casinò online, in questo momento tra le poche a poter investire grandi somme di denaro nelle corse e nello sport in genere.