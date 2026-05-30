MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Idea geniale VR46: lo stratagemma per non rischiare sanzioni

MotoGP
di Luigi Ciamburro
sabato, 30 maggio 2026 alle 9:39
Ducati VR46
Durante il Gran Premio del Mugello il team Pertamina Enduro VR46 Racing ha annunciato una nuova partnership commerciale per il resto della stagione MotoGP. La squadra di Valentino Rossi ha un nuovo grande sponsor: 12B SPORTS. I loghi del brand sono già visibili sulle Ducati Desmosedici e sulle tute di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli.

Il nuovo sponsor VR46

A prima vista, la notizia sembra un tipico accordo commerciale tra un team e un'azienda in cerca di pubblicità. Secondo quanto annunciato dal team principal Alessio Salucci, questa partnership li aiuterà ad avvicinare la MotoGP al pubblico da casa attraverso video e reportage. In realtà questa sponsorizzazione è puramente economica e nelle casse VR46 entreranno molti quattrini.
A portare avanti l'accordo ci ha pensato Rory Anderson, amministratore delegato di 12Bet, una delle più grandi piattaforme di casinò e scommesse online al mondo. È qui che entra in gioco la strategia che molti team stanno adottando per aggirare le leggi europee. In Spagna e Italia, la pubblicità diretta da parte delle società di scommesse è severamente vietata durante gli eventi sportivi. Le trasmissioni televisive non possono mostrare questi loghi e i team non possono esporli sulle loro moto.

Le società di scommesse entrano nel paddock

Per evitare di perdere milioni di entrate, le società di scommesse online hanno trovato una perfetta scappatoia legale. Realizzano un sito web secondario dedicato alla pubblicazione di notizie sportive generiche, gli danno un nome quasi identico a quello della società di scommesse principale e lo registrano come organo di informazione. Dal momento che, tecnicamente, pubblicizzano un portale di informazione gratuito e non un sito di scommesse, la legge non può sanzionarli. In definitiva, l'utente vede gli stessi colori, la stessa grafica e associa il logo al sito di scommesse originale.
Questa mossa del team di Valentino Rossi è una copia esatta di ciò che stiamo già vedendo in altri box. Il team Gresini Racing gareggia con il nome ufficiale di BK8 Gresini Racing MotoGP. Il logo BK8 News, che segue lo stesso schema, compare sulle carene delle Ducati di Alex Marquez e Fermin Aldeguer. Viene pubblicizzato come un portale di notizie, ma in realtà funge da copertura per una mega società di scommesse che in passato ha sponsorizzato squadre di calcio in Inghilterra e Spagna.
Con questo nuovo accordo, i due team satellite della Ducati utilizzano la stessa formula per garantire la propria sostenibilità finanziaria. I prototipi e le squadre impegnate in MotoGP richiedono milioni di euro per gareggiare e gli sponsor tradizionali non forniscono più la liquidità di una volta. A questo punto occorreva trovare una scorciatoia per introdurre le società di scommesse e casinò online, in questo momento tra le poche a poter investire grandi somme di denaro nelle corse e nello sport in genere.

Leggi anche

Marc Marquez: "Non posso fare TikTok e andare alle riunioni"Marc Marquez: "Non posso fare TikTok e andare alle riunioni"
La verità di Bagnaia sull'addio a Ducati: "Presto ne parleremo"La verità di Bagnaia sull'addio a Ducati: "Presto ne parleremo"
Se ti piacciono i contenuti di Corsedimoto puoi selezionarla come fonte preferita cliccando qui
VR46

diLuigi Ciamburro

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Marco Bezzecchi pilota Aprilia MotoGP al Mugello
MotoGP

Qualifiche MotoGP Mugello: Bezzecchi spaventoso, pole da record! Pima fila tutta Aprilia

30 maggio 2026
binder-issue-ktm-practice-mugello
MotoGP

SOS affidabilità KTM: doppio KO per Binder al Mugello, che succede alle RC16?

30 maggio 2026
Marc Marquez
MotoGP

Marc Marquez: "Non posso fare TikTok e andare alle riunioni"

30 maggio 2026

Altre notizie

Nicolo Bulega pilota Aruba Ducati Superbike ad Aragon

Mondiale SBK 2026: la classifica piloti aggiornata dopo Gara 1 ad Aragon

Superbike
Superbike Aragon: Bulega ha piegato Lecuona in gara 1

SBK Aragon: Bulega sbriciola gli avversari e lo spettacolo, gara 1 senza storia

Superbike
Supersport Aragon: Alessandro Zaccone vince gara 1

Supersport Aragon: Zaccone che sballo! Il campione elettrico fulmina Arenas

In Pista
Marco Bezzecchi pilota Aprilia MotoGP al Mugello

Qualifiche MotoGP Mugello: Bezzecchi spaventoso, pole da record! Pima fila tutta Aprilia

MotoGP
Superbike Aragon: Nicolò Bulega sei su sei in Superpole

SBK Aragon: Bulega si supera, sesta pole con l'ultra record!

Superbike

Articoli popolari

Isle of Man TT

Nuova tragedia al TT 2026: Daniel Ingham morto a seguito di un incidente

In Pista
Pecco Bagnaia

La verità di Bagnaia sull'addio a Ducati: "Presto ne parleremo"

MotoGP
Nicolò Bulega pilota Aruba Ducati Superbike seduto dentro il box

Bulega vuole la MotoGP e attende news dal Mugello: intanto fa tremare i rivali SBK ad Aragon

Superbike
Marc Marquez pilota Ducati MotoGP al box del team al Mugello

MotoGP Mugello, classifica FP1: Di Giannantonio top, Marquez prudente

MotoGP
Fabio Di Giannantonio pilota VR46 MotoGP guida la Ducati al Mugello

Prequalifiche MotoGP Mugello: Diggia vola, poker di italiani davanti a tutti!

MotoGP

Loading