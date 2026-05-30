MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Mondiale SBK 2026: la classifica piloti aggiornata dopo Gara 1 ad Aragon

Superbike
di Matteo Bellan
sabato, 30 maggio 2026 alle 14:50
Nicolo Bulega pilota Aruba Ducati Superbike ad Aragon
Mondiale Superbike 2026, round Aragon: classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo Gara 1
Bulega imbattibile anche al Motorland, Lecuona ormai abbonato alla P2: ecco la situazione nel campionato SBK.
Anche ad Aragon il Mondiale Superbike 2026 si conferma un one man show, con Nicolò Bulega che continua a macinare pole position e vittorie. Oggi il pilota Aruba Ducati ha prima ha strapazzato tutti nella Superpole e poi si è ripetuto in Gara 1, arrivando a quota 20 vittorie consecutive.
Il compagno di squadra Iker Lecuona gli è stato vicino nei primi giri, però non è mai riuscito a provare un attacco e poi ha perso un po' di terreno. Tredicesima P2 di fila. Cresce di altri 5 punti il distacco tra lo spagnolo e Bulega nella classifica generale SBK, ora ci sono 100 punti a separarli. L'italiano che è a punteggio pieno e spedito verso la conquista del suo primo titolo nella categoria.
Sul podio della prima manche al Motorland sale anche Sam Lowes con la Ducati Panigale V4 R del team Elf Marc VDS. Prestazione solida del pilota britannico, che non saliva sul podio dalla tripletta di terzi posti ad Assen e che al traguardo ha preceduto la Bimota del fratello gemello Alex. Questo risultato gli consente di avvicinarsi alla terza posizione nel Mondiale, ancora occupata da Yari Montella, il quale non è andato oltre il settimo posto in Gara 1 ad Aragon.
Davanti al pilota del Barni Spark Racing Team altri due ducatisti: Tommy Bridewell (Advocates Superbike) e Lorenzo Baldassarri (Go Eleven). Nella classifica costruttori Ducati continua a comandare, con grande vantaggio su Bimota e BMW.

SBK Aragon: le nuove classifiche piloti e costruttori

MONDIALE PILOTI
  1. Nicolò Bulega 335 punti
  2. Iker Lecuona 235 punti
  3. Yari Montella 130 punti
  4. Sam Lowes 119
  5. Lorenzo Baldassarri 117
  6. Alex Lowes 114
  7. Axel Bassani 94
  8. Miguel Oliveira 85
  9. Alvaro Bautista 81
  10. Garrett Gerloff 75
  11. Andrea Locatelli 68
  12. Tarran Mackenzie 59
  13. Alberto Surra 58
  14. Xavi Vierge 56
  15. Danilo Petrucci 46
  16. Thomas Bridewell 30
  17. Remy Gardner 26
  18. Stefano Manzi 26
  19. Michael van der Mark 10
  20. Tetsuta Nagashima 7
  21. Jonathan Rea 4
  22. Bahattin Sofuoglu 4
  23. Somkiat Chantra 3
  24. Mattia Rato 2
  25. Ryan Vickers 1
MONDIALE COSTRUTTORI
  1. Ducati 335 punti
  2. Bimota 142 punti
  3. BMW 102
  4. Yamaha 92
  5. Kawasaki 75
  6. Honda 13

Leggi anche

SBK Aragon: Bulega si supera, sesta pole con l'ultra record!SBK Aragon: Bulega si supera, sesta pole con l'ultra record!
SBK Aragon, prove 3: Bassani velocissimo contropiede, ma c'è un maSBK Aragon, prove 3: Bassani velocissimo contropiede, ma c'è un ma
Nicolò Bulega

diMatteo Bellan

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Superbike Aragon: Bulega ha piegato Lecuona in gara 1
Superbike

SBK Aragon: Bulega sbriciola gli avversari e lo spettacolo, gara 1 senza storia

30 maggio 2026
Superbike Aragon: Nicolò Bulega sei su sei in Superpole
Superbike

SBK Aragon: Bulega si supera, sesta pole con l'ultra record!

30 maggio 2026
Superbike Aragon: Axel Bassani chiude le prove al comando
Superbike

SBK Aragon, prove 3: Bassani velocissimo contropiede, ma c'è un ma

30 maggio 2026

Altre notizie

Superbike Aragon: Bulega ha piegato Lecuona in gara 1

SBK Aragon: Bulega sbriciola gli avversari e lo spettacolo, gara 1 senza storia

Superbike
Supersport Aragon: Alessandro Zaccone vince gara 1

Supersport Aragon: Zaccone che sballo! Il campione elettrico fulmina Arenas

In Pista
Marco Bezzecchi pilota Aprilia MotoGP al Mugello

Qualifiche MotoGP Mugello: Bezzecchi spaventoso, pole da record! Pima fila tutta Aprilia

MotoGP
Superbike Aragon: Nicolò Bulega sei su sei in Superpole

SBK Aragon: Bulega si supera, sesta pole con l'ultra record!

Superbike
binder-issue-ktm-practice-mugello

SOS affidabilità KTM: doppio KO per Binder al Mugello, che succede alle RC16?

MotoGP

Articoli popolari

Isle of Man TT

Nuova tragedia al TT 2026: Daniel Ingham morto a seguito di un incidente

In Pista
Pecco Bagnaia

La verità di Bagnaia sull'addio a Ducati: "Presto ne parleremo"

MotoGP
Nicolò Bulega pilota Aruba Ducati Superbike seduto dentro il box

Bulega vuole la MotoGP e attende news dal Mugello: intanto fa tremare i rivali SBK ad Aragon

Superbike
Marc Marquez pilota Ducati MotoGP al box del team al Mugello

MotoGP Mugello, classifica FP1: Di Giannantonio top, Marquez prudente

MotoGP
Fabio Di Giannantonio pilota VR46 MotoGP guida la Ducati al Mugello

Prequalifiche MotoGP Mugello: Diggia vola, poker di italiani davanti a tutti!

MotoGP

Loading