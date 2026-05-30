Bulega imbattibile anche al Motorland, Lecuona ormai abbonato alla P2: ecco la situazione nel campionato SBK.
Anche ad Aragon il Mondiale Superbike 2026 si conferma un one man show, con Nicolò Bulega
che continua a macinare pole position e vittorie. Oggi il pilota Aruba Ducati ha prima ha strapazzato tutti nella Superpole e poi si è ripetuto in Gara 1
, arrivando a quota 20 vittorie consecutive.
Il compagno di squadra Iker Lecuona gli è stato vicino nei primi giri, però non è mai riuscito a provare un attacco e poi ha perso un po' di terreno. Tredicesima P2 di fila. Cresce di altri 5 punti il distacco tra lo spagnolo e Bulega nella classifica generale SBK, ora ci sono 100 punti a separarli. L'italiano che è a punteggio pieno e spedito verso la conquista del suo primo titolo nella categoria.
Sul podio della prima manche al Motorland sale anche Sam Lowes con la Ducati Panigale V4 R del team Elf Marc VDS. Prestazione solida del pilota britannico, che non saliva sul podio dalla tripletta di terzi posti ad Assen e che al traguardo ha preceduto la Bimota del fratello gemello Alex. Questo risultato gli consente di avvicinarsi alla terza posizione nel Mondiale, ancora occupata da Yari Montella, il quale non è andato oltre il settimo posto in Gara 1 ad Aragon.
Davanti al pilota del Barni Spark Racing Team altri due ducatisti: Tommy Bridewell (Advocates Superbike) e Lorenzo Baldassarri (Go Eleven). Nella classifica costruttori Ducati continua a comandare, con grande vantaggio su Bimota e BMW.
SBK Aragon: le nuove classifiche piloti e costruttori
MONDIALE PILOTI
- Nicolò Bulega 335 punti
- Iker Lecuona 235 punti
- Yari Montella 130 punti
- Sam Lowes 119
- Lorenzo Baldassarri 117
- Alex Lowes 114
- Axel Bassani 94
- Miguel Oliveira 85
- Alvaro Bautista 81
- Garrett Gerloff 75
- Andrea Locatelli 68
- Tarran Mackenzie 59
- Alberto Surra 58
- Xavi Vierge 56
- Danilo Petrucci 46
- Thomas Bridewell 30
- Remy Gardner 26
- Stefano Manzi 26
- Michael van der Mark 10
- Tetsuta Nagashima 7
- Jonathan Rea 4
- Bahattin Sofuoglu 4
- Somkiat Chantra 3
- Mattia Rato 2
- Ryan Vickers 1
MONDIALE COSTRUTTORI
- Ducati 335 punti
- Bimota 142 punti
- BMW 102
- Yamaha 92
- Kawasaki 75
- Honda 13