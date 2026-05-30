Bulega imbattibile anche al Motorland, Lecuona ormai abbonato alla P2: ecco la situazione nel campionato SBK.

Anche ad Aragon il Mondiale Superbike 2026 si conferma un one man show, con Nicolò Bulega che continua a macinare pole position e vittorie. Oggi il pilota Aruba Ducati ha prima ha strapazzato tutti nella Superpole e poi si è ripetuto in Gara 1 , arrivando a quota 20 vittorie consecutive.

Il compagno di squadra Iker Lecuona gli è stato vicino nei primi giri, però non è mai riuscito a provare un attacco e poi ha perso un po' di terreno. Tredicesima P2 di fila. Cresce di altri 5 punti il distacco tra lo spagnolo e Bulega nella classifica generale SBK, ora ci sono 100 punti a separarli. L'italiano che è a punteggio pieno e spedito verso la conquista del suo primo titolo nella categoria.

Sul podio della prima manche al Motorland sale anche Sam Lowes con la Ducati Panigale V4 R del team Elf Marc VDS. Prestazione solida del pilota britannico, che non saliva sul podio dalla tripletta di terzi posti ad Assen e che al traguardo ha preceduto la Bimota del fratello gemello Alex. Questo risultato gli consente di avvicinarsi alla terza posizione nel Mondiale, ancora occupata da Yari Montella, il quale non è andato oltre il settimo posto in Gara 1 ad Aragon.

Davanti al pilota del Barni Spark Racing Team altri due ducatisti: Tommy Bridewell (Advocates Superbike) e Lorenzo Baldassarri (Go Eleven). Nella classifica costruttori Ducati continua a comandare, con grande vantaggio su Bimota e BMW.

SBK Aragon: le nuove classifiche piloti e costruttori

MONDIALE PILOTI

Nicolò Bulega 335 punti Iker Lecuona 235 punti Yari Montella 130 punti Sam Lowes 119 Lorenzo Baldassarri 117 Alex Lowes 114 Axel Bassani 94 Miguel Oliveira 85 Alvaro Bautista 81 Garrett Gerloff 75 Andrea Locatelli 68 Tarran Mackenzie 59 Alberto Surra 58 Xavi Vierge 56 Danilo Petrucci 46 Thomas Bridewell 30 Remy Gardner 26 Stefano Manzi 26 Michael van der Mark 10 Tetsuta Nagashima 7 Jonathan Rea 4 Bahattin Sofuoglu 4 Somkiat Chantra 3 Mattia Rato 2 Ryan Vickers 1

MONDIALE COSTRUTTORI