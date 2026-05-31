Roba da strappare la licenza: Nicolò Bulega batte gli avversari Superbike anche dando a tutti il vantaggio di gomma. La 21° vittoria di fila è stata la più incredibile di tutte. Ecco perchè.

Nella Superpole Race al Motorland Aragon tutto lo schieramento ha scelto la copertura SCX, qui la configurazione da qualifica. Il mattatore invece è andato sul sicuro, optando per la SC0, la stessa soluzione utilizzata sabato per i 18 giri della gara lunga. Ha fatto un pò come quei ciclisti dei tempi eroici che si fermano a mangiare le ciliege nelle tappe del Giro d'Italia, e poi vincevano comunque. Nicolò nei primi giri ovviamente è stato cauto, con Lecuona, Surra e anche Sam Lowes ad agitare le acque. Ma il verdetto era comunque scontato. Quando la SCX ha cominciato a dare segnali di stanchezza, Bulega ha puntato l'interno della solita vittima predestinata ed è andato a vincere indisturbato. Iker Lecuona finisce secondo per la 14° volta consecutiva: c'è da impazzire ad avere intorno uno come Nicolò.

Surra che bravo: ora i grandi sono vicini

Anche lo Sprint ha fotocopiato l'arrivo della sfida precedente, con Sam Lowes a completare il podio. Il britannico in prova ne combina di ogni (tre scivolate in due giorni!) ma quando conta ritrova stablità. La grande sorpresa di questo week end è Alberto Surra: 22 anni, prima stagione Mondiale. In gara 1 era stato retrocesso all'ultimo posto per un'infrazione in FP1, stavolta è partito dalla terza casella guadagnata con una strepitosa qualifica ed è stato tutto più bello e più facile. Nei giri iniziali Surra ha rombato pericolosamente alle spalle di Lecuona, poi ha dovuto fare spazio a Bulega e Lowes, che hanno troppa più esperienza di lui. Il quarto posto è comunque fantastico per un ragazzino così. "Ci vorranno due anni per il podio" ripete Lorenzo Mauri patron di Motocorsa. Alberto sta provando ad anticipare i tempi.

Si salva solo la Bimota

Anche in questa circostanza contiamo sette Ducati nelle prime nove posizioni, uno strapotere che ha preso in contropiede le concorrenti. Yamaha e Honda invece di migliorare vanno indietro, la BMW è senza piloti con Oliveira e Petrucci ai box per infortunio. Si salva soltanto la Bimota con Alex Lowes quinto davanti al compagno Axel Bassani, vicini alla Ducati in una gara dal passo lento. Purtroppo alla festa Ducati è mancato Lorenzo Baldassarri, che è scivolato mentre era a ridosso delle posizioni da podio. Ora Bulega può apparecchiare la tavola per gara 2, che scatterà alle 15:30.