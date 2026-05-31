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Mondiale MotoGP 2026: la classifica piloti aggiornata dopo la gara al Mugello

MotoGP
di Matteo Bellan
domenica, 31 maggio 2026 alle 15:14
Gara MotoGP al Mugello Circuit
Mondiale MotoGP 2026: classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo il Mugello
Trionfo Aprilia nel GP d'Italia, Bezzecchi ha la meglio su Martin: la situazione aggiornata nel campionato.
Il quarto posto nella Sprint gli aveva lasciato l'amaro in bocca, oggi Marco Bezzecchi si è riscattato con gli interessi nella gara lunga: prima vittoria per lui e Aprilia al Mugello. Un risultati che gli permette di guadagnare 5 punti su Jorge Martin, arrivato secondo con l'altra RS-GP26 della squadra ufficiale di Noale. Ce ne sono 17 a separare i due compagni di squadra, oggi i principali contendenti al titolo mondiale.
Terzo in campionato è Fabio Di Giannantonio, che però in gara non è riuscito a salire sul podio e si è dovuto accontentare di un quinto posto in rimonta dopo una bruttissima partenza. Sul terzo gradino del podio è salito Pecco Bagnaia, miglior pilota Ducati di questa giornata caldissima in Toscana. Per 34 millesimi il due volte campione del mondo MotoGP ha avuto la meglio su Ai Ogura, che nella classifica generale è quinto, a 11 punti da Pedro Acosta, oggi sesto al traguardo davanti a Marc Marquez. Nel mondiale costruttori Aprilia è sempre leader davanti a Ducati, con KTM che mantiene la medaglia di bronzo. Honda e Yamaha lontane.

MotoGP Italia: le nuove classifiche piloti e costruttori

MONDIALE PILOTI
  1. Marco Bezzecchi 173 punti
  2. Jorge Martin 156 punti
  3. Fabio Di Giannantonio 134 punti
  4. Pedro Acosta 103
  5. Ai Ogura 92
  6. Raul Fernandez 88
  7. Francesco Bagnaia 82
  8. Marc Marquez 71
  9. Alex Marquez 67
  10. Fermin Aldeguer 58
  11. Luca Marini 46
  12. Brad Binder 42
  13. Enea Bastianini 39
  14. Franco Morbidelli 38
  15. Fabio Quartararo 37
  16. Johann Zarco 36
  17. Diogo Moreira 23
  18. Joan Mir 15
  19. Alex Rins 9
  20. Maverick Vinales 5
  21. Augusto Fernandez 4
  22. Toprak Razgatlioglu 4
  23. Jack Miller 3
  24. Jonas Folger 0
  25. Michele Pirro 0
  26. Lorenzo Savadori 0
MONDIALE COSTRUTTORI
  1. Aprilia 218 punti
  2. Ducati 188 punti
  3. KTM 125
  4. Honda 70
  5. Yamaha 41

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Marco Bezzecchi

diMatteo Bellan

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