Mondiale MotoGP 2026: la classifica piloti aggiornata dopo la gara al Mugello

Trionfo Aprilia nel GP d'Italia, Bezzecchi ha la meglio su Martin: la situazione aggiornata nel campionato.

Il quarto posto nella Sprint gli aveva lasciato l'amaro in bocca, oggi Marco Bezzecchi si è riscattato con gli interessi nella gara lunga: prima vittoria per lui e Aprilia al Mugello . Un risultati che gli permette di guadagnare 5 punti su Jorge Martin, arrivato secondo con l'altra RS-GP26 della squadra ufficiale di Noale. Ce ne sono 17 a separare i due compagni di squadra, oggi i principali contendenti al titolo mondiale.

Terzo in campionato è Fabio Di Giannantonio, che però in gara non è riuscito a salire sul podio e si è dovuto accontentare di un quinto posto in rimonta dopo una bruttissima partenza. Sul terzo gradino del podio è salito Pecco Bagnaia, miglior pilota Ducati di questa giornata caldissima in Toscana. Per 34 millesimi il due volte campione del mondo MotoGP ha avuto la meglio su Ai Ogura, che nella classifica generale è quinto, a 11 punti da Pedro Acosta, oggi sesto al traguardo davanti a Marc Marquez. Nel mondiale costruttori Aprilia è sempre leader davanti a Ducati, con KTM che mantiene la medaglia di bronzo. Honda e Yamaha lontane.

MotoGP Italia: le nuove classifiche piloti e costruttori

MONDIALE PILOTI

Marco Bezzecchi 173 punti Jorge Martin 156 punti Fabio Di Giannantonio 134 punti Pedro Acosta 103 Ai Ogura 92 Raul Fernandez 88 Francesco Bagnaia 82 Marc Marquez 71 Alex Marquez 67 Fermin Aldeguer 58 Luca Marini 46 Brad Binder 42 Enea Bastianini 39 Franco Morbidelli 38 Fabio Quartararo 37 Johann Zarco 36 Diogo Moreira 23 Joan Mir 15 Alex Rins 9 Maverick Vinales 5 Augusto Fernandez 4 Toprak Razgatlioglu 4 Jack Miller 3 Jonas Folger 0 Michele Pirro 0 Lorenzo Savadori 0

MONDIALE COSTRUTTORI