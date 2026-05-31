Supersport Aragon: Jaume Masia che rimontona, Matteo Ferrari che podio

Jaume Masia capitalizza una nuova rimonta capolavoro, azzanna Albert Arenas e tiene in vita le speranze Mondiali della Ducati nella Supersport . Bellissimo podio di Matteo Ferrari che bissa così il piazzamento di Phillip Island.

Gara 2 è stata uno spettacolare intrigo sbrogliato solo sotto la bandiera a scacchi: finalmente Federmoto e promoter hanno trovato il bilanciamento ideale di prestazioni fra modelli di cilindrata e configurazione motoristica differenti. Nella prima parte le Yamaha hanno fatto la voce grossa, con Arenas a battagliare in famiglia con gli scalpitanti ragazzini Garcia e Mahendra. In quel momento Jaume Masia era impegnato a farsi largo nella pancia del gruppo. Il recupero dello spagnolo è stato portentoso, i primi non sono riusciti a scappare e a cinque giri dalla fine Masia si è agganciato al trenino di testa pronto a giocarsi tutto.

Che finale!

A due giri dalla fine, in curva 1, Masia ha passato di slancio Arenas e Garcia, come fosse la cosa più facile del Mondo. Non era ancora finita, perchè Arenas ha provato la risposta. I due, non per niente, sono ex iridati della Moto3. Ma Jaume stavolta era troppo veloce e troppo deciso per farsi scappare il quinto successo in carriera, il secondo in questa stagione. Arenas ha rischiato anche di perdere il secondo posto per l'assalto finale di un Matteo Ferrari scatenato: sotto la bandiera a scacchi è stata questione di appena diciotto millesimi!

ZXMoto in difficolta

Purtroppo Alessandro Zaccone non è riuscito a ripetere la spettacolare vittoria di gara 1, terminando solo tredicesimo nonostante una partenza a fionda. Passo indietro per la ZXMoto che al Motorland Aragon non è riuscita a mostrare lo stesso incredibile potenziale che finora ha fruttato quattro successi. Valentin Debise si è dovuto accontentare dell'ottavo posto, ma è comunque un'altalena di prestazioni comprensibile considerando che per ZXMoto è la prima stagione iridata della giovanissima storia del marchio cinese.

Masia torna sotto

Nella classifica Mondiale Jaume Masia si riporta a -40 punti dal battistrada Albert Arenas, mentre Valentin Debise scende al terzo, a 43 punti da Arenas: tre Costruttori diversi in gioco per il titolo. Perde invece terreno Can Oncu, veramente irriconoscibile in questo week end in Aragona: è finito solo undicesimo e con tanti pretendenti velocissimi, il sogno iridato del turco si allontana. Anche se siamo appena a metà strada.