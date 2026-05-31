MotoGP, capolavoro Bezzecchi al Mugello! Aprilia fa doppietta, Bagnaia "salva" Ducati

Due Aprilia e una Ducati sul podio del GP d'Italia, il leader del Mondiale si prende una rivincita: ecco il racconto della corsa di oggi.

Il Gran Premio d'Italia 2026 termina con la vittoria di Marco Bezzecchi nella gara MotoGP disputata oggi pomeriggio al Mugello Circuit. Per la prima volta ha trionfato sulla pista toscana. E Aprilia gode anche con Jorge Martin secondo: la casa di Noale non aveva mai vinto al Mugello in top class, fare addirittura doppietta è qualcosa di storico. Pecco Bagnaia completa il podio con la Ducati, rischiando di essere bruciato dalla RS-GP26 di Ai Ogura nel finale.

Quinta posizione per Fabio Di Giannantonio, partito male e poi bravo a rimontare, anche se oggi non sarà felice di non essere salito sul podio. Sesto Pedro Acosta, che con la KTM ha dato vita a un duello davvero infuocato con Marc Marquez (settimo). Il nove volte campione del mondo ha dato tutto per tenere dietro il connazionale quando occupava il quarto posto, poi ha finito per doversi arrendere e ha perso posizioni. Da ricordare che è al rientro dopo due operazioni.

Ottavo Raul Fernandez , finito largo alla partenza e poi autore di una rimonta furibonda. Aveva il potenziale per essere ben più avanti nella gara di oggi, avrà dei rimpianti. In top 10 anche Fermin Aldeguer e il rookie Diogo Moreira, miglior pilota Honda con la RC231V del team LCR.

GP Italia 2026: la cronaca della gara al Mugello

1° GIRO/23: Bezzecchi parte bene dalla pole position e duella con Martin per restare davanti. Poi ci son Bagnaia, Marquez, Aldeguer, Acosta, Ogura, Bastianini e Moreira. Fernandez in curva 1 è finito lungo e si è ritrovato fuori dalla zona punti.

2° GIRO: Martinator prova a sorpassare Bez in curva 1, ma finisce lungo e viene superato anche da Bagnaia. Acosta ha superato Aldeguer, è quinto vicino a Marquez. I primi sei sono molto vicini, hanno del margine su Ogura, che a sua volta ha dei metri sugli altri.

3° GIRO: Bagnaia si è preso la P1 con una grande staccata alla San Donato, mentre Marquez appare un po' in difficoltà nel difendersi da un Acosta aggressivo e che sembra averne di più. Di Giannantonio solo decimo, partito male dalla settima casella della griglia.

4° GIRO: Bagnaia ha fatto il giro record del Mugello, prova a prendere margine sulle Aprilia di Bezzecchi e Martin.

5° GIRO: Bagnaia sempre leader, con Bezzecchi che rimane a breve distanza. Martin a 7-8 decimi dal compagno di squadra, mentre Marquez continua a rintuzzare gli attacchi di Acosta. Aldeguer è lì in agguato. Diggia ottavo, davanti a Bastianini e dietro a Ogura.

7° GIRO: Marquez non ha intenzione di far passare Acosta, che però ce la fa in zona Scarperia-Palagio. Successivamente anche Aldeguer passa.

8° GIRO: Marquez supera sia Acosta che Aldeguer alla San Donato. Aldeguer si mette davanti ad Acosta, però nell'ultimo settore va largo e viene risorpassato dal pilota KTM. Ogura è arrivato. Diggia si avvicina. Top 10 chiusa da Bastianini e Fernandez.

9° GIRO: Bagnaia continua a comandare la gara MotoGP con circa 4 decimi su Bezzecchi, che precede Martin di circa 1 secondo. Marquez è a 2"9 dal connazionale dell'Aprilia, portandosi dietro Acosta, Aldeguer e Ogura.

11° GIRO: Alex Rins caduto in curva 1, si è ritirato. Fernandez è nono, ha sorpassato Bastianini. Vista la rimonta e il ritmo che sta avendo, il pilota Trackhouse può avere dei rimpianti per il lungo alla partenza.

12° GIRO: Martin a 7-8 decimi da Bezzecchi, sempre attaccato a Pecco. Si è ritirato Crutchlow. Caduta di Bastianini in curva 10, peccato. Diggia è arrivato sul gruppetto Marquez-Acosta-Aldeguer-Ogura. Fernandez è a 1"3 dal pilota VR46.

14° GIRO: Bezzecchi sorpassa Bagnaia con una super staccata alla curva San Donato! Marquez e Acosta hanno preso dei metri su Ogura, Aldeguer e Diggia.

15° GIRO: Bez ha 1"1 su Pecco, che si ritrova Martin a 3-4 decimi.

16° GIRO: Martin ha superato Bagnaia alla San Donato, mentre Acosta si è messo davanti a Marquez. Ogura si è avvicinato, Diggia è settimo dopo aver passato Aldeguer.

17° GIRO: Bezzecchi ha 1"7 su Martin. Bagnaia sembra in calo. Bellissima la lotta che coinvolge Acosta, Marquez e Ogura. Il giapponese sorpassa Marc e ne approfitta anche Diggia.

19° GIRO: Bezzecchi ha 2"8 su Martin, a sua volta davanti a Bagnaia di 1"7. Pecco ha un margine di 2"5 su Acosta.

20° GIRO: Ogura si mette davanti ad Acosta alla San Donato! C'è stato anche un contatto tra i due. Di Giannantonio ha superato Acosta e prova a riprendere il giapponese del team Trackhouse.

21° GIRO: Bez sempre leader con 2"9 su Martinator, che precede Pecco di 2"1. Il pilota Ducati ha 1"8 su Ogura.

23° GIRO: Bezzecchi gestisce. Bagnaia ha perso parecchio rispetto a Ogura, che arriva a meno di un secondo.

TRIONFO DI BEZZECCHI DAVANTI A MARTIN E BAGNAIA!

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