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L'epurazione dei big: cinque "intoccabili" fuori dalla MotoGP

MotoGP
di Luigi Ciamburro
mercoledì, 03 giugno 2026 alle 9:54
MotoGP 2026
Il mercato dei piloti MotoGP si sta muovendo molto più lentamente del previsto. Tra alcuni giorni inizierà una raffica di annunci ufficiali da parte dei team, che definiranno la griglia di partenza della prossima stagione. Diversi piloti resteranno fuori pista, senza possibilità di trovare una sella libera per il 2027.

Tira e molla KTM-Tech3

I team della MotoGP sono orientati a puntare maggiormente sui giovani che sui veterani. Un'ondata di rookie potrebbe arrivare dalla Moto2, tagliando i posti liberi in classe regina. Questo mette in una situazione molto difficile i piloti che davano per scontato il loro posto nel Mondiale. C'è poi una situazione particolare che riguarda Tech3. Il nuovo proprietario Gunther Steiner chiede maggior peso decisionale nella scelta dei piloti e i suoi piani non coincidono esattamente con quelli della casa madre KTM. Infatti la squadra satellite vuole ad ogni costo Raul Fernandez, ma la Casa austriaca non gradisce e preferirebbe riconfermare Maverick Vinales. Vedremo chi prenderà l'ultima decisione...
Maverick Vinales

Ondata di giovani in arrivo

Se le previsioni sono corrette, salvo colpi di scena dell'ultimo minuto, Nicolò Bulega prenderà il posto di Franco Morbidelli sulla Ducati del team VR46 di Valentino Rossi. Il prossimo campione del WorldSBK ha già fatto parte dell'Academy e si ritroverebbe in un ambiente a lui molto familiare, che potrebbe agevolargli non poco l'acclimatazione alla MotoGP. C'è poi Izan Guevara che passerà alla Pramac Yamaha, occupando il posto di Jack Miller. Nel frattempo, Manuel Gonzalez entrerà a far parte del team Trackhouse Aprilia, sostituendo Raul Fernandez, che probabilmente si trasferirà alla Tech3.
A questo gruppo di giovani piloti dobbiamo aggiungere altri due nomi che stanno già facendo parlare di sé nel paddock. Il colombiano David Alonso è pronto a unirsi al team HRC Castrol, condividendo il box con Fabio Quartararo. Ultimo della lista è Daniel Holgado, che dovrebbe trovare il suo posto in MotoGP con il team Gresini Racing. In lista ci sono anche Senna Agius e Collin Veijer.

Chi resta fuori dalla griglia

Fuori dai giochi, a questo punto, resterebbero nomi importanti come Luca Marini, Franco Morbidelli, Jack Miller, Brad Binder e Maverick Vinales in una situazione precaria. Sarebbe uno dei più grandi cambiamenti di piloti dell'era moderna. Non resta che allacciare le cinture e prepararsi ad una griglia di partenza completamente rinnovata, con tanti big che cambieranno livrea: Pedro Acosta in Ducati, Alex Marquez e Fabio Di Gannantonio in KTM, Pecco Bagnaia in Aprilia, Jorge Martin in Yamaha, Fabio Quartararo in Honda.

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Luca Marini

diLuigi Ciamburro

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