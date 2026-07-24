CIV Superbike Racing Night Qualifiche 1: Delbianco comanda, rispunta Rinaldi

Delbianco svetta su Cavalieri nelle prime qualifiche della Racing Night del CIV Superbike a Misano, Rinaldi rialza la testa.

Tra sorprese e conferme, al Misano World Circuit Marco Simoncelli ha preso il via il "Round Bardahl Racing Night", l'appuntamento più atteso della stagione 2026 del CIV Superbike. Piloti e team sono già scesi in pista ieri per una giornata di Test pre-evento, anticipando l'inaugurale sessione di qualifiche ufficiali. Le Q1, disputatesi questa sera sotto le luci dei riflettori del tracciato di Santa Monica, hanno invitato gli abituali protagonisti della top class tricolore a forzare subito, registrando un deciso assalto al time attack. Non un problema per Alessandro Delbianco, autore del miglior tempo mostrando un gran passo rispetto ai suoi più diretti avversari.

DELBIANCO VELOCISSIMO

Al top nelle FP1 con il crono di 1'36"481, Alessandro Delbianco si è ripetuto nella prima tornata di prove ufficiali, concludendo la prima tornata di prove ufficiali con un perentorio 1'35"580. Un gran bel viaggiare per il capo-classifica di campionato, unico pilota del CIV Superbike ad infrangere il muro dell'1'36" con la Yamaha R1 del team DMR Racing, testimoniato dal distacco di 5 decimi rifilato a Samuele Cavalieri (Broncos Racing Team Ducati), rimasto a lungo in cima al monitor dei tempi fino alla replica finale di "DB52".

SI RIVEDE RINALDI

"Cava" si è confermato ad alti livelli Sesi è confermato ad alti livelli dopo la doppietta sui saliscendi di Imola , la notte di Misano ha riportato in auge Michael Ruben Rinaldi, terzo con la prima Ducati Panigale V4 del B-Max Racing Team. Nella pista dove ha conseguito 2 delle sue 5 vittorie in carriera nel Mondiale Superbike, il Campione internazionale Superstock 2017 ha preceduto il rientrante Christian Gamarino (quarto con la BMW S 1000 RR di Sisma Racing Team) e Gabriele Giannini (miglior portabandiera Honda), entrambi reduci dalla 8 ore di Suzuka. Il pacchetto di testa propone 6 piloti racchiusi in meno di 1", gruppo completato da Luca Bernardi con una Aprilia privatona gestita in proprio

DEBUTTI

Ottavo tempo per Randy Krummenacher, preceduto da Simone Saltarelli al ritorno nella serie sotto le insegne Vitali Racing Team Aprilia di-e-con Luca Vitali (9° in questo turno). A proposito di novità, all'esordio nel CIV Superbike Lukas Tulovic è undicesimo con la seconda Ducati V4 di B-Max Racing. Alessio Finello, sostituto dell'infortunato Michele Pirro in Garage 51 by DTO Ducati, per il momento non è andato oltre il sedicesimo tempo alle spalle anche di Filippo Rovelli (10°). Fuori dalla Top-10 altresì Luca Ottaviani (12°), discorso analogo per Emanuele Pusceddu (14° dopo il sensazionale weekend di Imola) e Davide Stirpe (17°), ancora in evidente difficoltà.

DOMANI QUALIFICHE 2 E RACING NIGHT

Domani si replica con la seconda nonché decisiva sessione di qualifiche ufficiali in un sabato che culminerà con la Racing Night, prima manche del weekend del CIV Superbike che scatterà in notturna alle 21:40 subito dopo Gara 1 del CIV Supersport.

DUNLOP CIV SUPERBIKE 2026

Misano, Classifica Qualifiche 1

Photo Courtesy: Salvatore Annarumma

"Se sei incerto tieni aperto" la biografia di Giovanni Di Pillo: disponibile in libreria e su Amazon Libri