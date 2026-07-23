Colpo Ducati, è ufficiale: Febvre in rosso per le prossime due stagioni MXGP

Romain Febvre e Ducati , la nuova collaborazione da osservare: ufficializzato l'accordo per il prossimo biennio MXGP.

Dopo l'ufficialità dell'addio a Kawasaki arrivata proprio ieri , ecco confermata la nuova destinazione. Romain Febvre, campione in carica della classe regina del Mondiale Motocross, sarà pilota Ducati MXGP per il biennio 2027-2028, direttamente nella struttura ufficiale della Rossa. Non una vera novità, il movimento di mercato era noto, con sorpresa e curiosità. Un pilota di 34 anni, di grande esperienza e due volte iridato MXGP (2015 e 2025), al servizio di un progetto Desmo450 MX molto giovane e se vogliamo ancora acerbo, che sta facendo fatica nel Mondiale Motocross.

Riuscirà il campione francese, galvanizzato dalla nuova sfida, a risollevare le sorti della Rossa nell'offroad? Accanto a lui dovrebbe rimanere Andrea Bonacorsi, dato in partenza invece Calvin Vlaanderen, ma ancora non c'è conferma. Il futuro è sistemato, ora Romain Febvre mira a chiudere al meglio il presente e quindi la lunga collaborazione con Kawasaki, che come detto ha portato anche un prezioso titolo mondiale giusto l'anno scorso. Anche in questo 2026 è sempre tra i protagonisti, costantemente sul podio e provvisoriamente 3° nella generale.

Ducati MXGP e Romain Febvre, accordo biennale: il comunicato ufficiale

Ducati Corse Off-Road ha il piacere di annunciare che Romain Febvre correrà con il Red Bull Ducati Factory MXGP Team per le prossime due stagioni. Nato a Épinal, in Francia il 31 dicembre del 1991 Febvre, che ha esordito nel Campionato del Mondo FIM di Motocross MX2 nel 2012, passando poi alla classe regina nel 2015, affronterà il campionato 2027 e 2028 nella struttura ufficiale Ducati gestita da Louis Vosters.

Il campione transalpino, 34 anni, nel suo ricco palmarès annovera due titoli mondiali in MXGP (2015 e 2025) e due secondi posti nel 2021 e 2023, oltre ad un terzo posto nella classifica iridata della MX2 nel 2014. Febvre ha inoltre ottenuto 26 vittorie di Gran Premio, 97 podi e quattro successi nel Gran Premio delle Nazioni con la squadra francese (2015, 2016, 2017, 2023).