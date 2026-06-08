Il WorldSBK fa tappa in Italia per uno degli appuntamenti più attesi del calendario: Bulega sempre favorito, e arriva una buona notizia da BMW.

A Misano Adriatico andrà in scena il settimo round del Mondiale Superbike 2026. Nicolò Bulega ha vinto tutte le gare di quest'anno ed è arrivato complessivamente a 22 vittorie di fila. Normale pensare che nella sua Emilia-Romagna sarà nuovamente il pilota da battere. Nel circuito intitolato a Marco Simoncelli ha trionfato solamente nel 2023, quando correva in Supersport e si impose in Gara 1, conquistando poi il titolo mondiale a fine anno. Ci tiene a vincere anche con la SBK e darà il massimo per far gioire i suoi tifosi e quelli della Ducati.

Superbike: Lecuona galvanizzato dalla MotoGP, può battere Bulega a casa sua?

Ducati SBK: Lecuona può battere Bulega a Misano?

Bulegas e della Ducati avrebbe un valore importante. Anche se nella classifica generale ci sono oltre 100 punti di distanza e non sembrano esserci chance di riaprire la corsa al titolo, Iker Lecuona è sicuramente colui che ha maggiori chance di poter interrompere la striscia vincente di Bulega. Recentemente impegnato al Balaton Park Circuit come sostituto di Alex Marquez nel team Gresini MotoGP, lo spagnolo ha impressionato positivamente (settimo in gara) ed è molto motivato a conquistare la sua prima vittoria nel Mondiale Superbike. Dopo quindici secondi posti consecutivi, desidera salire sul gradino più alto del podio. Farlo in casa die della Ducati avrebbe un valore importante.

La Panigale V4 R è indubbiamente la moto migliore della griglia SBK 2026, dunque dobbiamo aspettarci un buon weekend anche dai piloti ducatisti dei team indipendenti. Sam Lowes (Elf Marc VDS), Yari Montella, Alvaro Bautista (Barni Spark), Lorenzo Baldassarri (Go Eleven) e Lorenzo Surra (Motocorsa) sono sicuramente da tenere d'occhio.

BMW con Oliveira, Bimota sogna il podio

Dopo la Ducati, c'è la Bimota nella classifica costruttori. Sia Alex Lowes sia Axel Bassani hanno grande voglia di portare sul podio il marchio italiano. La KB998 Rimini è una buona moto, anche se con potenziale inferiore rispetto alla Panigale V4 R, i piloti dovranno essere bravi a fare la differenza al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

BMW riabbraccia Oliveira, Petrucci ancora out

In casa BMW va sottolineato il ritorno di Miguel Oliveira, annunciato oggi. Il pilota portoghese si era infortunato nel round Superbike al Balaton Park e aveva poi dovuto saltare sia Most sia Aragon. È pronto per tornare sulla sua M 1000 RR, anche se prima dovrà superare la consueta visita del giovedì che stabilirà se sarà idoneo per correre. Purtroppo, a non essere ancora pronto è Danilo Petrucci, che sta facendo dei buoni progressi dopo l'infortunio a Most e che non è ancora in grado di risalire in moto. Al suo posto ci sarà il tester Michael van der Mark, già in azione in Repubblica Ceca e ad Aragon.

Tra i piloti che non correranno a Misano Adriatico c'è anche Jake Dixon, che aveva terminato anticipatamente il weekend al Motorland e che il team Honda HRC rimpiazza con Ryan Vickers (BSB) in Emilia-Romagna. Il polso sinistro dell'ex pilota Moto2 non è ancora guarito completamente, servono riposo e ulteriore lavoro per tornare al 100%. A proposito di marchi giapponesi, Kawasaki con Garrett Gerloff cercherà di confermarsi in top 10, mentre Yamaha è alla ricerca di un exploit in una stagione SBK 2026 finora senza podi e con tante delusioni.

SBK Misano: gli orari del round italiano

Il round Superbike a Misano Adriatico verrà trasmesso in diretta TV da Sky Sport MotoGP. Per la diretta streaming saranno a disposizione i servizi Sky Go e NOW. Il canale in chiaro TV8 trasmetterà live Gara 1 e Gara 2, mentre la Superpole Race solo in differita (ore 13:10). Di seguito gli orari completi delle dirette tv-streaming del weekend

Venerdì 12 giugno 2026

10:20-11:05 – WorldSBK FP1

13:30-13:55 – WorldWCR Superpole

14:10-14:35 – WorldSPB Superpole

15:00-15:45 – WorldSBK FP2

16:00-16:40 – WorldSSP Superpole

Sabato 13 giugno 2026

11:15-11:30 – WorldSBK Superpole

12:00 – WorldWCR Gara 1 (12 giri)

13:00 – WorldSPB Gara 1 (12 giri)

14:00 – WorldSSP Gara 1 (18 giri)

15:30 – WorldSBK Gara 1 (21 giri)

Domenica 14 giugno 2026

11:00 – WorldSBK Superpole Race (10 giri)

11:50 – WorldWCR Gara 2 (12 giri)

12:45 – WorldSPB Gara 2 (12 giri)

14:00 – WorldSBK Gara 2 (21 giri)

15:15 – WorldSSP Gara 2 (18 giri)