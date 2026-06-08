Moto3, Munoz operato dopo il grave incidente in Ungheria: l'aggiornamento Intact GP

Arriva una nuova comunicazione riguardo David Munoz dopo l'incidente da paura nel GP Ungheria. Ecco come sta il pilota Moto3

David Munoz è stato operato per stabilizzare le fratture a bacino e braccio sinistro, ora si pensa al ritorno in Spagna. Da Intact GP arriva un nuovo aggiornamento dopo il grave incidente visto all'ultimo giro del GP dell'Ungheria, quando lo spagnolo, che si stava giocando il podio, è caduto ed è stato letteralmente investito da due colleghi Moto3 che nulla potevano fare per evitarlo. Di ieri sera la notizia che Munoz era sotto i ferri per sistemare le lesioni al bacino, oggi sappiamo qualcosa in più sulla situazione, ovvero che oltre al bacino c'era anche un braccio fratturato. La bella notizia è che non è mai stato in pericolo di vita, già ottimo visto la dinamica, ma non se la caverà con poco.

La nota della squadra Moto3

"A seguito dell'incidente nel Gran Premio dell'Ungheria, David Munoz è stato operato con successo presso il Dottor Jeno Manninger Trauma Center di Budapest. La procedura ha stabilizzato le fratture al bacino, così come la frattura al braccio sinistro. Rimarrà ora sotto osservazione medica. Il prossimo passo sarà programmare il trasferimento in Spagna, dove verranno svolti ulteriori controlli. Il team gli augura il meglio nei prossimi passi, ed un buon recupero. Ulteriori informazioni verranno comunicate quando possibile".

Non è davvero un bel periodo per David Munoz, che nei GP in Brasile e negli Stati Uniti s'era dovuto fermare per alcune complicazioni alla gamba sinistra, infortunata alla fine dell'anno scorso. Al rientro aveva messo a referto un 2° posto nell'appuntamento a Jerez e poi un 3° posto nella gara in Catalunya. La lotta a cinque al Balaton Park poteva concludersi con un altro podio per Munoz, che stava battagliando senza respiro contro altri quattro piloti, fino appunto all'incidente. Vedremo ora quando lo rivedremo in azione in Moto3.