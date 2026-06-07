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Incidente shock in Moto3, David Munoz in ospedale: come sta il pilota Intact GP

In Pista
di Diana Tamantini
domenica, 07 giugno 2026 alle 17:19
munoz-crash-moto3-ungheria
Intact GP ha fornito un aggiornamento sulla situazione di David Munoz dopo il grave incidente nel GP Moto3: ecco come sta.
Arrivano notizie su David Munoz e, purtroppo, il pilota Intact GP è lesionato. Questa la nota della squadra sassone in Moto3: "A seguito dell'incidente durante il GP dell'Ungheria, David Muñoz ha subito fratture al bacino. Lo spagnolo si sta sottoponendo ad un intervento chirurgico in ospedale di Budapest. Tutti i membri del team gli augurano il meglio e una pronta guarigione". Un'altra tegola per lo spagnolo, che aveva archiviato da poco tutte le conseguenze e le complicazioni dell'infortunio alla gamba sinistra di fine 2025... Ma vista la dinamica, possiamo dirlo con sollievo: è vivo!

Brividi per la Moto3 in Ungheria 

Le prime notizie erano arrivate dal suo manager Hector Faubel, che aveva confermato a DAZN España che non c'era nessun pericolo per la vita del pilota, ma parlava di dolori a gamba e braccio destri, ed era stato portato in ospedale in elicottero per tutti i controlli del caso. Da lì è seguita una lunga attesa, fino al responso ufficiale comunicato dal team tedesco, che ci dice che il povero pilota spagnolo dovrà stare ancora fermo per infortunio.
Un incidente da paura per la Moto3, un ultimo giro con un'accesa battaglia a cinque per il podio, ma che ha visto David Munoz caduto in piena traiettoria (contatto con la ruota posteriore di Carpe che lo precedeva), con Brian Uriarte e Valentin Perrone a ruota che non hanno potuto evitarlo. Il finale è già ottimo, la storia è ricca di incidenti così risoltisi nel peggiore dei modi... Dei "piloti coscienti", com'è stato dichiarato poco dopo, Uriarte e Perrone stanno bene, mentre Munoz è stato subito portato al Centro Medico con dolori ma senza nessun rischio grave. Seguiranno aggiornamenti, quando arriveranno ufficialmente dal team.

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