Bis di Samuele Cavalieri nel CIV Superbike a Imola

Doppietta di Samuele Cavalieri nel CIV Superbike a Imola, secondo Alessandro Delbianco davanti ad uno strepitoso Luca Bernardi.

Ha dovuto attendere 273 giorni per ritrovare la gioia di una vittoria nel CIV Superbike, gli sono bastate 24 ore per concedere il bis. Dopo il successo di Gara 1, Samuele Cavalieri si è ripetuto nella seconda manche sugli iconici saliscendi dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola proprio nel giorno del suo ventinovesimo compleanno. Il motociclista bolognese, tutt'uno con la Ducati Panigale V4 del Broncos Racing Team, si è appropriato della personale terza vittoria in carriera nella top class tricolore-e-sulla sua pista di casa, gestendo ed amministrando nei 12 giri in programma dove è parso in controllo totale della situazione.

CAVALIERI SI RIPETE

Samuele Cavalieri ha condotto questa Gara 2 dal primo all'ultimo giro. Autore di un grande spunto dalla seconda casella, "Cava" ha ben presto abbozzato un tentativo di fuga, contestualmente preservando moto e gli pneumatici Dunlop, messi a dura prova sul tracciato del Santerno. Una vittoria di fatto mai messa realmente in discussione, con l'unica preoccupazione derivata dal tentativo di rimonta del Campione in carica Alessandro Delbianco, arrivatogli sotto nel finale con la Yamaha R1 del team DMR Racing.

PODIO MULTIMARCA NEL CIV SUPERBIKE

Una perentoria doppietta che consente a Samuele Cavalieri di rilanciare le sue quotazioni in ottica campionato, mentre dagli altri due piloti saliti sul podio sono arrivate le notizie di giornata. Caduto clamorosamente in Gara 1, il capo-classifica Alessandro Delbianco si è riscattato con il secondo posto, portando a 25 punti il proprio margine in campionato nei confronti di un sofferente Michele Pirro (non andato oltre il settimo posto). Menzione speciale per il rientrante Luca Bernardi, splendido terzo all'esordio stagionale con una Aprilia RSV4 1100 RR a conduzione familiare . Da rimarcare anche quinto posto di Emanuele Pusceddu con la BMW S 1000 RR di Axon Seven Team.

GIANNINI KO

In una corsa che ha portato nelle posizioni di vertice Randy Krummenacher, quarto insieme a Riccardo Russo (6°) e Luca Vitali (8°), Gabriele Giannini ha vanificato la partenza dalla pole position. Il portacolori della Scuderia Improve-Firenze Motor è finito a terra nel corso dell'ottavo giro all'ingresso della Variante Bassa quando si trovava in piena bagarre per il podio. Senza Giannini, Filippo Rovelli (9°) ha salvato in parte il bilancio in casa Honda altrimenti in passivo: Luca Ottaviani è uscito subito di scena per un inconveniente alla propria CBR. Continua a non cavare un ragno dal buco invece Michael Ruben Rinaldi (10°), tanto per cambiare crollato nella fase decisiva della contesa. L'ennesimo weekend al di sotto delle aspettative che impone opportune riflessioni al B-Max Racing Team in vista del prossimo round in agenda a Misano in data 24-26 luglio. Così come Davide Stirpe, irriconoscibile 18° in una giornata disastrosa per tutto il Barni Spark Racing Team complice la scivolata di Nicholas Spinelli.

DUNLOP CIV SUPERBIKE 2026

Imola, Classifica Gara 2

Photo Courtesy: Daniele Guazzetti

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