CIV Superbike Imola Gara 1: Cavalieri vince, Delbianco sbaglia

Clamoroso epilogo di Gara 1 del CIV Superbike a Imola: primo errore di Delbianco, Cavalieri beffa Giannini, Pirro terzo accorcia.

Un sostanziale verdetto emerge da Gara 1 del CIV Superbike sugli adrenalinici saliscendi dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola: campionato riaperto. Alla luce di una rocambolesca prima manche vinta da Samuele Cavalieri con la Ducati Panigale V4 del Broncos Racing Team, in prossimità del giro di boa della stagione 2026 la classifica proietta tre piloti in corsa per il titolo racchiusi in soli 15 punti. Complice una mesta scivolata nelle battute iniziali, adesso Alessandro Delbianco si ritrova con 13 punti da gestire su Michele Pirro, 15 nei confronti di Gabriele Giannini. Spera anche lo stesso Cavalieri, passato in un sol colpo da -60 a -34.

CHE ERRORE DELBIANCO!

Per Alessandro Delbianco la prima delle due gare del weekend di Imola ha riservato un amaro epilogo. Il Campione in carica, dirottato da Yamaha per difendere la leadership del CIV Superbike con buona pace del team Marc VDS/KM99 del Mondiale Endurance FIM EWC , è finito a terra al terzo giro in pieno ingresso della Variante Bassa quando si trovava in seconda posizione all'inseguimento di Samuele Cavalieri. Uno zero pesante, il primo stagionale per il portacolori DMR Racing, che consente ad uno stoico Michele Pirro (Garage 51 by DTO Ducati) di accorciare le distanze nella generale grazie alla terza posizione ottenuta in rimonta. Un risultato di pregevole fattura su un tracciato ostico al tester Ducati Corse, alle prese con una spalla malmessa dopo una rovinosa scivolata nei Test pre-evento del giovedì.

CAVALIERI FESTEGGIA

Con DB52 costretto a leccarsi le ferite per un errore non da lui, Samuele Cavalieri ha conquistato una vittoria tanto perentoria, quanto sofferta. Alla seconda affermazione in carriera nel CIV Superbike, il pilota bolognese è riuscito a rispondere colpo-su-colpo agli assalti di un arrembante Gabriele Giannini, secondo con la Honda della Scuderia Improve-Firenze Motor, confermandosi un eccellente interprete della sua pista di casa dove lo scorso mese di settembre era salito per la prima volta sul gradino del più alto podio.

VERSO GARA 2

Se per Giannini il sogno-vittoria è rimandato domani a Gara 2 con la possibilità di scattare di nuovo dalla pole position , i colori della casa dell'ala dorata sono stati difesi egregiamente anche da Luca Ottaviani, quarto al miglior risultato nella stagione d'esordio nel CIV Superbike con Extreme Racing Service. Il Campione italiano Supersport in carica ha concluso a ridosso del podio, distanziando un caparbio Emanuele Pusceddu, convincente quinto con la BMW S 1000 RR di Axon Seven Team. Combattivo nella prima parte di gara, Michael Ruben Rinaldi ha perso progressivamente terreno (rallentato ancora da problemi alla propria Ducati V4?) transitando sotto la bandiera a scacchi in sesta posizione, seguito da Randy Krummenacher. Rammarico per Riccardo Russo (8°), per lunghi tratti della contesa in zona podio fino ad una sequela di uscite di pista nel finale. Diciottesimo il rientrante Luca Bernardi, conseguenza di una divagazione nelle vie di fuga mentre stava maturando una clamorosa quarta posizione con una Aprilia a conduzione familiare.

DUNLOP CIV SUPERBIKE 2026

Imola, Classifica Gara 1

Photo Courtesy: Daniele Guazzetti

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