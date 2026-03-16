Moto3, nuovo stop per David Munoz: complicazioni post infortunio, salta il GP Brasile

David Munoz ancora nei guai, l'infortunio di fine 2025 ha nuove complicazioni ed è out per il GP Brasile. Il suo messaggio.

Intact GP sarà in Brasile senza uno dei suoi "David", in questo caso Munoz. Il motivo è da ricercarsi in quanto successo alla fine della stagione Moto3 2025: il bruttissimo incidente nel GP Indonesia dello scorso ottobre aveva provocato la frattura del femore sinistro , per cui non è bastata un'unica operazione. Il lungo recupero però sembra non sia ancora finito, come comunicato dalla stessa squadra sassone, che ha spiegato brevemente l'assenza del suo pilota per il prossimo weekend di gare sull' Autodromo Ayrton Senna , ed in seguito dallo stesso spagnolo, che ha raccontato la problematica situazione del suo ginocchio. Un altro forfait che si aggiunge a quello di Luca Lunetta in Moto2, in attesa di sapere se Fermin Aldeguer è idoneo o meno per il suo primo evento MotoGP del 2026.

David Munoz spiega

Ci pensa proprio il pilota Moto3, uno degli osservati speciali per questo campionato, a raccontare la sua situazione fisica. "Ciao a tutti! Volevo dirvi che non potrò partecipare al prossimo Gran Premio del Brasile" ha scritto David Munoz via social, spiegando poi il problema che lo ferma. "Durante un controllo medico hanno trovato una capsula di infezione nella parte superiore del femore sinistro e sono stato costretto a passare in sala operatoria per ripulire tutta quell'area. Su raccomandazione dei medici devo fermarmi e iniziare con un trattamento". Un altro intervento quindi per il ginocchio malandato dallo scorso ottobre, chiaramente c'è amarezza per uno dei favoriti di questa stagione 2026. "È un duro colpo, perché volevo davvero tornare in pista e continuare a lottare con la squadra. Ma ora la cosa più importante è guarire bene per poter tornare il prima possibile e al 100%" ha continuato Munoz, cercando di guardare il lato positivo della situazione. "Grazie di cuore a tutti voi [tifosi] che siete sempre lì a sostenermi, nei momenti belli e anche in quelli difficili. Lavoreremo al massimo per tornare più forti. Ci vediamo presto in pista!"