Ritorno lampo per Foggia: due GP Moto2 con SpeedRS/Boscoscuro, out il rookie Lunetta

Dennis Foggia sostituirà Luca Lunetta nei prossimi due Gran Premi in Moto2 : pronto ritorno per l'ex Mondiale di categoria, quest'anno nell'Europeo MotoJunior.

L'infortunio riportato nell'incidente con Sergio Garcia al Buriram lo terrà fuori (almeno) per i prossimi due GP, ovvero niente debutto in Brasile e addio anche al GP negli Stati Uniti. SpeedRS Team schiera un sostituto, l'annunciato Foggia appunto, che quest'anno sarà al via nell'Europeo Moto2 con il Team Ciatti-Boscoscuro, il "junior team" del marchio vicentino e quindi primo riferimento della squadra mondiale.

L'addio al Mondiale... E il ritorno

A fine 2025 infatti Dennis Foggia aveva perso il suo posto nel Campionato del Mondo. La discesa dalla Moto2 alla Moto3 non è stata davvero ottimale, con i suoi risultati era difficile che Aspar Team gli rinnovasse il contratto, soprattutto considerando il ricco vivaio tra il rookie 2025 Maximo Quiles ed è ragazzi della struttura nel MotoJunior. Ma un "passo indietro" non è una soluzione da scartare, svariati piloti infatti hanno lasciato il Mondiale Moto3 per approdare nell'Europeo Moto2 e così rilanciare la propria carriera. Nel caso di Foggia però c'è già un pronto ritorno sul palcoscenico internazionale: l'infortunio di Luca Lunetta, operato al piede dopo un brutto incidente nello scorso GP Thailandia, ha convinto Boscoscuro a dare fiducia al pilota romano, uno dei suoi ragazzi nel prossimo Europeo di categoria. Come accennato, il Team Ciatti è una sorta di "junior team" della struttura mondiale, motivo per cui l'ex Speed Up, quest'anno diventato SpeedRS Team, ha subito dato un'occhiata alla squadra dei Ciatti per una sostituzione mondiale. Dennis Foggia quindi avrà l'occasione sia di debuttare all'Autodromo Ayrton Senna in Brasile che di tornare al COTA di Austin, Texas. Per il momento, da valutare la situazione di Lunetta e quindi il momento del rientro in azione.