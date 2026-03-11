MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Ritorno lampo per Foggia: due GP Moto2 con SpeedRS/Boscoscuro, out il rookie Lunetta

In Pista
di Diana Tamantini
mercoledì, 11 marzo 2026 alle 17:40
foggia-sostituto-lunetta-moto2
Dennis Foggia sostituirà Luca Lunetta nei prossimi due Gran Premi in Moto2: pronto ritorno per l'ex Mondiale di categoria, quest'anno nell'Europeo MotoJunior.
Il ritorno in Moto2 di Dennis Foggia passa prima per il Mondiale. È lui infatti il pilota chiamato a sostituire il rookie Luca Lunetta. L'infortunio riportato nell'incidente con Sergio Garcia al Buriram lo terrà fuori (almeno) per i prossimi due GP, ovvero niente debutto in Brasile e addio anche al GP negli Stati Uniti. SpeedRS Team schiera un sostituto, l'annunciato Foggia appunto, che quest'anno sarà al via nell'Europeo Moto2 con il Team Ciatti-Boscoscuro, il "junior team" del marchio vicentino e quindi primo riferimento della squadra mondiale.

L'addio al Mondiale... E il ritorno 

A fine 2025 infatti Dennis Foggia aveva perso il suo posto nel Campionato del Mondo. La discesa dalla Moto2 alla Moto3 non è stata davvero ottimale, con i suoi risultati era difficile che Aspar Team gli rinnovasse il contratto, soprattutto considerando il ricco vivaio tra il rookie 2025 Maximo Quiles ed è ragazzi della struttura nel MotoJunior. Ma un "passo indietro" non è una soluzione da scartare, svariati piloti infatti hanno lasciato il Mondiale Moto3 per approdare nell'Europeo Moto2 e così rilanciare la propria carriera. Nel caso di Foggia però c'è già un pronto ritorno sul palcoscenico internazionale: l'infortunio di Luca Lunetta, operato al piede dopo un brutto incidente nello scorso GP Thailandia, ha convinto Boscoscuro a dare fiducia al pilota romano, uno dei suoi ragazzi nel prossimo Europeo di categoria. Come accennato, il Team Ciatti è una sorta di "junior team" della struttura mondiale, motivo per cui l'ex Speed Up, quest'anno diventato SpeedRS Team, ha subito dato un'occhiata alla squadra dei Ciatti per una sostituzione mondiale. Dennis Foggia quindi avrà l'occasione sia di debuttare all'Autodromo Ayrton Senna in Brasile che di tornare al COTA di Austin, Texas. Per il momento, da valutare la situazione di Lunetta e quindi il momento del rientro in azione.

Leggi anche

Luca Lunetta sotto i ferri, conto alla rovescia: quanto durerà lo stop del rookie Moto2?Luca Lunetta sotto i ferri, conto alla rovescia: quanto durerà lo stop del rookie Moto2?
"Spero per Foggia sia una rinascita. L'Italia delle moto? Siamo in ritardo, ma...""Spero per Foggia sia una rinascita. L'Italia delle moto? Siamo in ritardo, ma..."
"Se sei incerto...tieni aperto!" la biografia di Giovanni Di Pillo disponibile in libreria e su Amazon Libri
Moto2

diDiana Tamantini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Autodromo di Monza
In Pista

Lavori all’Autodromo di Monza: cosa cambierà e perché le moto restano lontane

11 marzo 2026
649908563_1236555781917580_3834777045031699127_n_result
In Pista

La tradizione del CIV Sportbike in rosa continua con Luana Giuliani

11 marzo 2026

Altre notizie

Triumph

John Bloor: la storia del muratore miliardario che salvò Triumph

Storie di Moto
Autodromo di Monza

Lavori all’Autodromo di Monza: cosa cambierà e perché le moto restano lontane

In Pista
ivr-racing-contardi-aprilia-esbk

Italia alla conquista della Spagna: IVR Racing, Luca Maria Casagrande Contardi e Aprilia in Sportbike ESBK

Storie di Moto
Alex Lowes e Axel Bassani piloti Bimota WorldSBK nel test Superbike a Portimao

Bimota resta a Portimao con BMW e Yamaha: altro test per costruire il ritorno alla vittoria in SBK

Superbike

Articoli popolari

Test Portimao, un'altra giornata persa la pioggia: ora Danilo Petrucci è nei guai

Test Portimao, un'altra giornata buttata via: ora la BMW è in guai seri

Superbike
Jonathan Rea pilota Honda HRC WorldSBK nel test Superbike a Portimao

SBK, Jonathan Rea sorride a Portimao: "Ho capito il livello della Honda". In gara a fine mese?

Superbike
Davide Tardozzi

Batosta Ducati, Tardozzi avverte: "Quest'anno sarà difficile"

MotoGP
Marc Marquez

Caos Direzione Gara, Marc Marquez: "C'è una nuova linea rossa"

MotoGP
Marc Marquez

Marc Marquez accende la sfida: "Acosta? Capisco la morbosità"

MotoGP

Loading