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Sfida al buio in Brasile, debutto all'Ayrton Senna e orari inediti: la guida TV e streaming

MotoGP
di Diana Tamantini
domenica, 15 marzo 2026 alle 19:00
motogp-brasile-2026
Mondiale MotoGP di scena in Brasile, la grande novità del 2026. Con orari TV e streaming particolari, ecco la programmazione.
Dopo il GP di Thailandia al Buriram, ecco un'interessante novità. Il Motomondiale sarà di scena all'Autodromo Internacional de Goiânia, noto anche come Autodromo Ayrton Senna, in Brasile per il secondo round della stagione 2026. Situazione particolarmente livellata come nel paese asiatico, ma per un motivo diverso: nessuno conosce questo tracciato, vincerà chi saprà adattarsi meglio alla pista sudamericana. Occhi puntati in primis sul brasiliano Diogo Moreira, c'è anche l'italo-brasiliano Franco Morbidelli, ma attenzione anche all'australiano Senna Agius dal nome molto caro ai tifosi brasiliani...
In Moto2, evidenziamo anche l'assenza di Luca Lunetta per infortunio ed il ritorno mondiale di Dennis Foggia sia per questo GP che per quello in Texas. Se in MotoGP l'Italia guarda con grandi speranze a Marco Bezzecchi e ad Aprilia, tra la categoria intermedia e la Moto3 si spera in una truppa tricolore in grado di rialzare la testa dopo un avvio di campionato davvero da dimenticare... Di seguito tutti gli orari del GP Brasile, in diretta integrale su Sky Sport MotoGP (in streaming su SkyGo e NowTV). TV8 invece continua con le "semidifferite": diretta garantita solo per qualifiche e Sprint, differita invece per le tre gare della domenica.

Il GP Brasile su Sky Sport 

Venerdì 20 marzo
13:00-13:45 Moto3 Prove Libere 1
14:00-14:50 Moto2 Prove Libere 1
15:05-16:05 MotoGP Prove Libere 1
17:15-18:00 Moto3 Practice
18:15-19:05 Moto2 Practice
19:20-20:35 MotoGP Practice
Sabato 21 marzo
12:40-13:10 Moto3 Prove Libere 2
13:25-13:55 Moto2 Prove Libere 2
14:10-14:40 MotoGP Prove Libere 2
14:50-15:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)
16:45-7:25 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)
17:40-18:20 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)
19:00 MotoGP Sprint – 15 giri
Domenica 22 marzo
14:40-14:50 MotoGP Warm Up
16:00 Moto3 Gara – 24 giri
17:15 Moto2 Gara – 26 giri
19:00 MotoGP Gara – 31 giri

Gli orari su TV8 

Sabato 21 marzo (diretta)
14:50-15:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)
16:45-7:25 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)
17:40-18:20 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)
19:00 MotoGP Sprint – 15 giri
Domenica 22 marzo (differita)
18:35 Moto3 Gara – 24 giri
19:50 Moto2 Gara – 26 giri
21:35 MotoGP Gara – 31 giri

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