Senna Agius ha catturato l'attenzione dei fan brasiliani per quel nome che non passa inosservato... Ancora meno al momento del ritorno del GP Brasile.
L'importanza di chiamarsi Senna
. Letteralmente, visto che c'è un pilota del Motomondiale che ha proprio questo nome: Senna Agius
, che non è brasiliano ma australiano, eppure ha catturato l'attenzione dei tifosi del paese sudamericano, che sono prontissimi per la grande festa per il ritorno del Campionato del Mondo proprio in Brasile. All'Autodromo Ayrton Senna
, nientemeno, per continuare a citare il leggendario pilota F1 tragicamente scomparso a Imola durante il GP del 1994, ma capace ancora di ispirare appassionati dei motori di ogni generazione. Uno di questi chiaramente è stato papà Agius...
"Colpa" di un annuncio
La domanda in merito non è mancata, appunto per l'approssimarsi del GP del Brasile. "Sì, mi chiamo così per Ayrton Senna"
è stata la risposta di Senna Agius in un'intervista a Fox Sports
. L'interesse per lui, come ricordato dallo stesso 20enne di Camden, è iniziato in particolare al momento dell'annuncio del ritorno di un appuntamento del paese sudamericano, con successiva mole di notifiche improvvisamente arrivate sul suo telefono. "Sono arrivate tantissime notifiche e follow da tutti questi profili di fan di Ayrton Senna"
ha raccontato il campione europeo Moto2
2023, salito agli onori della cronaca a livello Mondiale pochi mesi prima dell'annuncio del GP Brasile col primo podio proprio in casa
.
Caccia al riscatto
"Non sono mai stato neanche lontanamente vicino a quella parte del mondo nella mia vita"
ha ammesso Senna Agius. Finora, visto che proprio la prossima settimana tocca all'appuntamento brasiliano. "Il tracciato sembra molto bello. Ed è da dove proveniva Ayrton Senna, per me e mio padre è molto emozionante!"
Oltre al giovane eroe di casa, l'esordiente MotoGP Diogo Moreira, ed all'italo-brasiliano Franco Morbidelli, sembra che il Brasile abbia anche un'altra simpatia. Sarà anche un'occasione di riscatto per Agius, che dopo la prima pole position in carriera
ha accusato un problema alla moto, per poi essere incolpevolmente coinvolto nell'incidente da paura di Alonso e Salac, fortunatamente senza gravi conseguenze. Uno zero da cancellare in fretta, visto che vuole essere nella mischia per l'iride.
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