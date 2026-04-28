Giorgio Cantalupo, la rinascita a 65 anni: quando un campione è per sempre

Chi è Giorgio Cantalupo? I ragazzini di oggi non lo avranno mai sentito nominare, invece negli anni '90 è stato uno dei più veloci nella Superbike nazionale. Ha gareggiato per decenni fra i muretti delle salite, le insidie del Tourist Trophy, perfino fra i grattacieli di Macau. Per un terribile scherzo del destino, ha perso l'uso delle gambe tre anni fa in un incidente domestico. Ma ora, dopo tanta sofferenza, torna in moto: un campione è per sempre, specie quando la strada si fa più dura.

Il 7 Ottobre 2023 Giorgio Cantalupo è vittima terribile incidente mentre sta tagliando alcuni pini in giardino. Cade da un altezza di circa sei metri ed il verdetto è devastante. Nonostante una lunga operazione al CTO di Torino per cercare di scongiurare il peggio, perde l’uso delle gambe. Torna a casa quattro mesi dopo su una sedia a rotelle e continua a gestire la sua concessionaria moto a Chiusa di San Michele, in provincia di Torino.

Due anni e mezzo senza correre

La lontananza dalle piste e dalle corse dura esattamente due anni e mezzo. Torna a Cremona per assistere ad una gara del Campionato Diversamente Disabili incoraggiato da Ivo Arnoldi, con lui nella foto d'apertura. Ivo è suo amico da sempre: sono stati avversari ai tempi del Campionato Italiano Superbike, negli anni 90. Anche Arnoldi è diversamente abile, a seguito di un incidente in parapendio. Da qualche anno Ivo è uno dei protagonisti dei campionati Di.Di (Diversamente Disabili).

Il dado è tratto. Giorgio inizia a realizzare che la possibilità di tornare a correre è qualcosa di reale. L’occasione per tornare in sella si presenta sabato 3 Aprile al Circuito Tazio Nuvolari di Cervesina. Si parte con una prova sul piazzale in sella a una moto con cambio automatico e poi si passa alla pista, in sella a una Honda con comandi al manubrio e apposite rotelle retrattili azionate direttamente dal pilota.

Il dolore è spazzato via

La prima impressione è entusiasmante, in poche curve la ruggine del tempo trascorso viene velocemente spazzata via. Dopo aver conseguito il certificato medico sportivo uso agonistico richiede la Llcenza per disputare i Campionati Italiano ed Europeo denominati Octo Cup & European Handy Bridgestone Cup organizzati dall’Associazione Diversamente Disabili che vedrà si articolare in tre eventi: la prima il 9/10 maggio al Mugello, la seconda il 18/19 luglio a Cremona e il 12/13 settembre a Valencia.

Il ritorno del campione

Pochi giorni fa arriva una bella notizia: la moto per la prima gara è disponibile, grazie all’aiuto di Ivo Arnoldi e alla grande generosità di Stefano Pedrini, che ha messo a disposizione la sua Suzuki GSX1000 R SBK per la gara d’esordio. Nel frattempo continua la ricerca di una moto moderna da pista sulla quale apportare delle modifiche per trasferire i comandi di cambio e freno posteriore di solito attivati con le due gambe.

Viene utilizzato un attuatore elettronico con due pulsanti sul manubrio che mettono e tolgono le marce senza l’uso del piede sinistro e un freno a pollice sul lato sinistro del manubrio. Il dispositivo sostituisce il pedale del freno posteriore che viene azionato dal piede destro. Utilizzando delle calamite che agganciano gli stivali alle pedane poggiapiedi, la moto viene guidata senza l’uso degli arti inferiori ma comandata dalle mani. I meccanici mettono in sella il pilota adagiandolo sulla sella. Tenendo la moto per il codone permettono al pilota di partire. Quando rientra ai box viene tenuto in equilibrio dai meccanici. Tutto facilissimo per un campione, anche a 65 anni.

Giorgio Cantalupo fra SBK, TT, Macau ed Endurance

Come quasi tutti i piloti della sua generazione, Giorgio comincia a correre tardi, a 22 anni, dalle gare in salita, molto seguite in Piemonte, la sua regione. E' il 1983, cinque anni più tardi vince il tricolore e si avvicina anche alle competizioni in pista. Diventa uno specialista della BOT (Battle Of Twins) terreno di caccia della Ducati bicilindrica. Nel 1991 vola Daytona, cogliendo un podio strepitoso (terzo posto) contro gli specialisti Usa della BOT. E' la spinta per salire ancora di livello, in Superbike. Diventa con gli anni protagonista del tricolore, e nel 1997 è vice campione europeo della categoria regina delle derivate dalla serie. Lo stesso anno debutta al Tourist Trophy con la Ducati 916, aggiudicandosi il trofeo per il miglior debuttante oltre Manica. Al TT diventerà presenza quasi abituale, ma corre anche fra i grattacieli di Macao. Poi passa alle Classiche, vincendo il Bol d'Or e varie volte il titolo Europeo. Qui sotto tutte le tappe di una carriera interminabile. Ma non è ancora finita, ora Giorgio è pronto a spalancare di nuovo il gas.

Carriera agonistica di Giorgio Cantalupo