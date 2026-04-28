Moto3 Test Jerez, classifica finale: terzetto KTM al top, Quiles subito lì, italiani in rincorsa

I protagonisti della categoria Moto3 completano una giornata di prove ufficiali a Jerez, ecco com'è andata.

Valentin Perrone (Tech3 Racing) precede la coppia KTM Ajo, Alvaro Carpe ed il rookie Brian Uriarte, nella giornata unica di prove ufficiali Moto3 a Jerez, iniziata alle 10:00 con bandiera a scacchi alle 18:00. Terzetto KTM al comando prima del vincitore del Gran Premio appena concluso, Maximo Quiles (Aspar Team): quattro piloti racchiusi in 82 millesimi in una classifica che vede 12 piloti in meno di un secondo.

Per quanto riguarda gli italiani, Nicola Carraro (Snipers Team) ha chiuso con il 13° tempo in 1:45.996 nel 58° dei suoi 60 giri, primo pilota ad un secondo dal capoclassifica, mentre Guido Pini (Leopard Racing) ha stampato il 15° crono in 1:46.108, a +1.2 dalla vetta, nel 30° dei suoi 57 giri completati. Tantissimi giri a referto per tutti i ragazzi presenti, il più prolifico però è stato Uriarte con 85 giri, seguono Carpe e Ryusei Yamanaka (MSi Racing Team) con 74 giri.

Subito al lavoro dopo il GP

Tra due settimane si va a Le Mans, prima però un po' di lavoro in più anche per la classe piccola del Motomondiale. Dopo le prove ufficiali della MotoGP , è stato il turno della Moto3 per una giornata unica di test sempre a Jerez. Archiviato il GP di Spagna, con vittoria di Maximo Quiles e la totale disfatta dei nostri azzurri, è il momento di lavorare sulle rispettive moto per trovare soluzioni utili per i prossimi eventi mondiali, a partire dal citato appuntamento del Gran Premio di Francia.

Non tutta la griglia al completo, ma una ventina di piloti in azione, inclusi gli italiani Guido Pini e Nicola Carraro. Tempi lontani da quanto s'è visto nel weekend di gara. Per avere qualche riferimento, la pole di Maximo Quiles è 1:44.070, a tre decimi dal record assoluto di David Alonso, 1:43.710, stampato nel 2024. Il miglior giro in gara è stato un 1:44.554 realizzato da Adrian Fernandez, anche questo più alto del record in 1:44.352 realizzato da José Antonio Rueda nel 2025.

La classifica finale