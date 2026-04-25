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Quiles imprendibile: pole Moto3 a Jerez e messaggio chiaro, disastro Pini

In Pista
di Diana Tamantini
sabato, 25 aprile 2026 alle 13:28
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Imbattibile anche in qualifica: Maximo Quiles si assicura la pole Moto3 a Jerez, Bertelle 9°, Pini scomparso. Cronaca e classifiche
Maximo Quiles continua inarrestabile nel suo percorso a Jerez. Oggi arriva anche la pole position, per iniziare al meglio domani un GP che lo vede come chiaro favorito fin da prima di scendere in pista. Prima fila tutta spagnola con David Munoz, appena rientrato dopo il guaio al ginocchio, e Alvaro Carpe. E i nostri portacolori come sono andati? Matteo Bertelle è 9° e migliore degli italiani, Guido Pini passa dalla gioia del primo trionfo Moto3 ad Austin a non riuscire ad accedere nemmeno alla Q2 in questo primo appuntamento europeo... Ecco com'è andata.

Qualifiche, via alla Q1 

La maggior parte degli italiani scatta in questo turno, ci sono quattro posizioni da conquistare per accedere alla sessione successiva. Inclusi a sorpresa Pini, vincitore ad Austin, e Pratama, al primo podio in Brasile. Cade Rammerstorfer, mentre sul finale tanti si migliorano e Pini, provvisoriamente nelle zone alte, viene spinto fuori dalla top 4! Emerge all'ultimo Moodley, a precedere Pratama, Kelso e Danish. Da notare però che la Direzione Gara sta osservando un episodio che vede protagonista Danish lento in traiettoria e che ostacola proprio il compagno di squadra Yamanaka.

Chi si prende la pole? 

È una lotta serratissima solamente tra i ragazzi di casa, che si scambiano ripetutamente le posizioni di testa. Quiles, Munoz, Almansa, Fernandez... Ma quest'ultimo incappa in una scivolata proprio negli ultimi preziosi secondi finali. Non manca un brutto highside per Pratama, fortunatamente senza conseguenze. L'assalto alla pole continua solo tra spagnoli, come succede ormai sempre nella classe minore del Motomondiale, ed alla fine ecco Maximo Quiles che piazza la sbaraglia la concorrenza, in primis un agguerrito David Munoz, Alvaro Carpe completa la prima fila.

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