Sprint race vinta da Marquez, che era scivolato con l'arrivo della pioggia: podio tutto Ducati, Aprilia ufficiali ritirate.

Sprint MotoGP clamorosa a Jerez. Marc Marquez si impone dopo essere caduto a seguito dell'arrivo della pioggia. Cambiata la moto, passando a quella con gomme rain, ha fatto la differenza e si è preso la vittoria. Sul podio anche Pecco Bagnaia e Franco Morbidelli.

A punti anche Brad Binder, Fabio Di Giannantonio, Raul Fernandez, Fabio Quartararo, Johann Zarco e Luca Marini. La corsa è partita con condizioni di asciutto e gomme slick, poi è arrivata la pioggia a scombinare le carte e a portare tutti a cambiare moto. Sprint da dimenticare per Alex Marquez e per i piloti ufficiali Aprilia, Marco Bezzecchi e Jorge Martin, tutti ritirati.

MotoGP Spagna 2026: la cronaca della sprint race a Jerez

1° giro: Marc Marquez alla partenza mantiene la leadership, seguito da Zarco, Alex Marquez, Martin, Diggia, Acosta, Fernandez, Binder e Bastianini. Bruttissimo start di Bezzecchi, finito quindicesimo.

2° giro: Martin finisce larghissimo in curva 1 e torna in gara in ultima posizione. Disastro Aprilia. Marc Marquez sempre in vetta con circa 1" sugli inseguitori. Alex passa Zarco e si prende la seconda posizione.

3° giro: Martin è rientrato al box, ritiro. Marc ha 7 decimi su Alex. Di Giannantonio tallona Zarco, bel duello tra i due. Appena dietro ci sono Fernandez, Acosta e Bastianini. In zona punti anche Aldeguer e Binder. Bagnaia quindicesimo, davanti a Bezzecchi.

4° giro: 6 decimi tra Marc e Alex, mentre Diggia ha superato Zarco, successivamente sorpassato anche da Fernandez.

5° giro: STA PIOVIGGINANDO. Alex a 3 decimi da Marc. Duello Zarco-Acosta per la quinta posizione, poi Bastianini infila Pedro.

6° giro: Alex Marquez è attaccato a Marc, sembra averne di più. Di Giannantonio si avvicina sempre di più ai due fratelli.

7° giro: Diggia a meno di un secondo da Alex, che sta cercando di capire dove superare. In zona punti anche Fernandez, Zarco, Bastianini, Acosta, Aldeguer e Binder. Bezzecchi tredicesimo, Bagnaia sedicesimo. ALEX SUPERA MARC!

8° giro: PIOVE PIU' FORTE, i tempi salgono per effetto della pioggia, i team hanno le moto con gomme da bagnato pronte ai box. CADUTI RAZGATLIOGLU E SAVADORI, il turco è scivolato e ha coinvolto Sava. CADUTO MARC MARQUEZ IN CURVA 13! Torna al box per mettere la moto con gomme rain. Anche altri ci provano, compresi Binder, Bagnaia, Rins, Morbidelli e A. Fernandez.

9° giro - ALEX MARQUEZ CADUTO NEL SETTORE 3! Diggia leader della Sprint MotoGP a Jerez, ma piove e non ci sono le condizioni per proseguire con le slick. Rientra assieme agli altri piloti. CADUTO ANCHE ACOSTA, poi ripartito.

10° giro: Aldeguer è leader della Sprint con le gomme slick. Poi ci sono Bagnaia, Marc Marquez, Morbidelli, Di Giannantonio, Binder, R. Fernandez. I piloti ufficiali Ducati scavalcano Aldeguer, Marquez poi si mette davanti a Bagnaia! CADUTO BEZZECCHI, IDEM MIR.

11° giro: Marc Marquez, Bagnaia, Morbidelli, Diggia, Binder, R. Fernandez, Quartararo, Marini e Bastianini la zona punti della sprint race.

12° giro (ULTIMO): Marquez prende oltre 1" di margine su Bagnaia. Morbidelli è terzo, mentre Diggia è insidiato da Binder. Bastianini superato da Rins e Zarco, scala undicesimo.

Marc Marquez trionfa davanti a Bagnaia e Morbidelli. Binder scavalca Di Giananantonio.

MOTOGP JEREZ 2026, RISULTATI SPRINT: ORDINE DI ARRIVO E CLASSIFICA FINALE