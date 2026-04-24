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MotoGP Spagna, classifica FP1: doppietta VR46 a Jerez, Bezzecchi circondato da Ducati

MotoGP
di Matteo Bellan
venerdì, 24 aprile 2026 alle 11:35
Fabio Di Giannantonio pilota VR46 MotoGP a Jerez
MotoGP Spagna, risultati FP1: tempi e classifica a Jerez
A Jerez ci sono due italiani davanti a tutti, sono i piloti del team VR46: ecco i risultati della FP1.
La prima sessione di prove libere MotoGP a Jerez è terminata con il miglior tempo siglato da Fabio Di Giannantonio in 1'36"954. Dietro di lui c'è il compagno di squadra Franco Morbidelli, distante 288 millesimi. Ottimo inizio per il Pertamina Enduro VR46 Racing Team, anche se va detto che i piloti hanno montato una coppia di gomme medie nuove nell'ultima parte della FP1. In terza posizione c'è un'altra Ducati, quella di Alex Marquez. Aprilia si piazza quarta con Marco Bezzecchi, a 393 millesimi dal leader e davanti a Marc Marquez.

MotoGP Jerez, Aprilia VS Ducati: le parole di Bonora e Tardozzi

All'inizio del turno Sky Sport MotoGP ha interpellato Paolo Bonora e Davide Tardozzi. Il race manager Aprilia ha risposto sulle aspettative per questo weekend a Jerez su una pista che in passato non è stata molto amica del team di Noale: "È la prima gara europea e cerchiamo anche noi delle conferme. A dire la verità, non ci aspettavamo di iniziare così bene, abbiamo dimostrato di aver fatto un buon passo in avanti. Non si tratta solo della moto, ma di tutto il lavoro di squadra che è stato fatto. Di fondamentale importanza anche il lavoro fatto dal team Trackhouse, Marco e Jorge guardano anche i dati di Fernandez e Ogura".
Successivamente è toccato al team manager Ducati parlare: "Credo che in questo gran premio abbiamo la necessità di tornare a lottare per il podio con i nostri piloti - afferma Tardozzi - Sembra che non siamo messi male. Durante la pausa abbiamo fatto analisi dati e poi dei test con Pirro, facendo sia valutazioni elettroniche che di ciclistica. Qualcosa abbiamo portato subito e qualcosa porteremo nel test di lunedì. Sull'elettronica possiamo migliorare".

Martin e Bagnaia lontani

Dopo Bezzecchi, il migliore pilota Aprilia è Raul Fernandez, sesto davanti alla Yamaha Pramac di Jack Miller. In top 10 anche la KTM di Pedro Acosta, la Honda LCR di Johann Zarco e la RS-GP26 di Jorge Martin. Solo 11° Pecco Bagnaia, alle prese con una Ducati Desmosedici GP26 che ancora non riesce a guidare come vorrebbe.
Tra i rookie il migliore è stato Diogo Moreira, 13° con l'altra RC213V del team Honda LCR. Il pilota brasiliano si è messo dietro Joan Mir della squadra ufficiale HRC. L'altro rookie, Toprak Razgatlioglu, è quindicesimo: il tre volte iridato Superbike ha avuto anche un problema tecnico alla sua Yamaha M1 a inizio FP1. Ha dovuto "parcheggiarla" e rientrare al box in scooter.
Solamente 18° Enea Bastianini con l'unica KTM RC16 del team Tech3 presente a Jerez in questo weekend MotoGP. Fanno peggio di lui Ai Ogura, Fabio Quartararo, Alex Rins e i piloti wild card Lorenzo Savadori e Augusto Fernandez.
MOTOGP JEREZ 2026, RISULTATI FP1: TEMPI UFFICIALI E CLASSIFICA FINALE
MotoGP Jerez FP1 Classifica

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