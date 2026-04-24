Quartararo a Jerez senza aspettative particolari, sarà un altro weekend di sopravvivenza: non manca una nuova frecciata a Yamaha.

Il 2026 sarà un anno abbastanza complicato per Yamaha, che per la prima volta nell'era MotoGP sta utilizzando un motore V4 e non ha ancora raggiunto un buon livello di competitività. I piloti sono molto frustrati per il fatto di non poter mostrare il loro vero potenziale e certamente quello che vive peggio la situazione è Fabio Quartararo , campione del mondo nel 2021 e vice nel 2022. Ha già deciso di lasciare il team di Iwata per approdare in Honda nel 2027, però c'è un lungo campionato da disputare prima di andarsene.

MotoGP, Yamaha non competitiva: Quartararo ribadisce tutto

In questo weekend la MotoGP fa tappa a Jerez, dove ha vinto la sua prima gara in top class nel 2020, però lo scenario è completamente diverso oggi. Il francese ribadisce che non vede potenziale nella M1 odierna e di conseguenza sta faticando: "L'unica cosa che possiamo fare è continuare a dare il massimo - riporta Motosan - e cercare di ottenere il miglior risultato possibile. È difficile, perché conosco il mio potenziale, so cosa posso fare. Mi piace correre, ma purtroppo non mi diverto come l'anno scorso. Non mi sento a mio agio sulla moto e non riesco a fare quello che vorrei. Se non c'è potenziale, ma mi sento bene sulla moto, non è poi così male; altrimenti, diventa difficile".

La M1 del 2025, quella che aveva ancora il motore con 4 cilindri in linea, aveva dei difetti che comunque gli permettevano talvolta di essere competitivo. C'è grande differenza tra quel prototipo e quello con motore V4: "Come il giorno e la notte - spiega Quartararo - La moto dell'anno scorso non era il massimo sotto certi aspetti, come la potenza e la trazione posteriore. Ora, però, vediamo che il potenziale non esiste assolutamente. Stiamo lavorando per cercare di migliorare, ma per quanto mi riguarda, non ho alcun feeling con l'anteriore. Al momento, sono un po' perso in questo ambito. Spero che riusciremo a trovare una soluzione per poter tornare a dare il 100%, a prescindere dai risultati".

Jerez senza aspettative e il caso Rins

Nel 2025 a Jerez fece la pole position e poi arrivò secondo nella gara lunga. Il campione MotoGP 2021 sa che non sarà a quel livello in questo weekend: "Non credo che otterremo risultati positivi come l'anno scorso, quando eravamo molto veloci con il 4 cilindri in linea. A dire il vero, preferisco non guardare i dati, perché siamo troppo indietro. È una moto completamente diversa, ma da pilota so dove sono più lento. So già quanto perderemo rispetto all'anno scorso".

Non entrerò nei dettagli della decisione. Ma solo pochi di noi sanno com’è la moto e com’era l’anno scorso. È difficile giudicare i risultati confrontando la nostra moto con le altre. L'anno scorso abbiamo ottenuto alcune pole, ma la moto non era fantastica. Credo che scegliere un pilota basandosi sui risultati dell'anno scorso non sia la decisione giusta, ma, fortunatamente, non sono io a dover prendere questo tipo di decisioni". Nella giornata di giovedì Alex Rins ha confermato che non sarà più nel team Yamaha nel 2027 , una cosa che aveva appreso dalla stampa e che solo successivamente gli è stata confermata dal team manager Massimo Meregalli. Quartararo ha risposto così sull'argomento: "".

Mercato MotoGP: le mosse di Yamaha e Honda

Com'è noto, nel box Yamaha arriveranno Jorge Martin e Ai Ogura, ci sarà un cambiamento totale della line-up. Da capire chi affiancherà Toprak Razgatlioglu nel team Prima Pramac, la conferma di Jack Miller è incerta e non è esclusa una promozione di Izan Guevara dalla Moto2.

Quartararo andrà nel team factory Honda HRC, non si sa ancora con quale compagno di squadra. Oggi appare improbabile che rimanga uno tra Luca Marini e Joan Mir. Bisognerà anche vedere se ci saranno sei RC214V sulla griglia, dato che c'è una trattativa per strappare Tech3 a KTM come team satellite. Se si dovesse concretizzare tale operazione, si aprirebbero diversi scenari interessanti.