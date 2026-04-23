Weekend di fuoco a Jerez, GP Spagna imperdibile: la guida TV e streaming

Tutto pronto per il GP Jerez, primo round europeo da non perdere: la programmazione completa in TV e in streaming.

Archiviato il giovedì di dichiarazioni, da domani si fa sul serio al Circuito de Jerez-Angel Nieto. Riparte il Motomondiale, chi emergerà nelle varie categorie? In MotoGP, attesissima al varco chiaramente la truppa Aprilia, con anche il tester Lorenzo Savadori come wild card a dare man forte, mentre Ducati deve riscattarsi prontamente dopo un inizio di stagione sottotono. Doppia tegola Tech3 KTM con Maverick Vinales non ancora a posto fisicamente e Pol Espargaro che è infortunato e non può nemmeno sostituirlo (Dani Pedrosa ha confermato che non gareggerà più). Vedremo poi come andrà in casa Honda, mentre Yamaha potrà contare pure sulla wild card di Augusto Fernandez per cercare di migliorare una situazione disastrosa.

Dando un'occhiata anche alle altre categorie, in Moto2 sarà sicuramente assente per un bel pezzo Angel Piqueras dopo il grave incidente di Austin, con Marcos Ramirez che per ora lo sostituirà per i prossimi due GP, mentre torna in azione Luca Lunetta dopo l'infortunio al Buriram. In Moto3 si spera in ulteriori prove di forza tricolori dopo l'acuto di Guido Pini prima della pausa, anche se l'armata spagnola corre in casa e sicuramente vorrà ben figurare... Di seguito tutti gli orari del Gran Premio di Spagna a Jerez. Come sempre diretta integrale su Sky Sport (in streaming su SkyGo e NowTV), su TV8 invece prevista la differita per le tre gare della domenica di GP.

Tutti gli orari Sky Sport

Venerdì 24 aprile

9:00-9:35 Moto3 Prove Libere 1

9:50-10:30 Moto2 Prove Libere 1

10:45-11:30 MotoGP Prove Libere 1

13:15-13:50 Moto3 Prove

14:05-14:45 Moto2 Prove

15:00-16:00 MotoGP Prove

Sabato 25 aprile

8:40-9:10 Moto3 Prove Libere 2

9:25-9:55 Moto2 Prove Libere 2

10:10-10:40 MotoGP Prove Libere 2

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:45-13:25 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:40-14:20 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint – 12 giri

Domenica 26 aprile

9:40-9:50 MotoGP Warm Up

11:00 Moto3 Gara – 19 giri

12:15 Moto2 Gara – 21 giri

14:00 MotoGP Gara – 25 giri

La "semidifferita" su TV8

Sabato 25 aprile (diretta)

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:45-13:25 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:40-14:20 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint – 12 giri

Domenica 26 aprile (differita)

14:05 Moto3 Gara – 19 giri

15:20 Moto2 Gara – 21 giri

17:05 MotoGP Gara – 25 giri