MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Weekend di fuoco a Jerez, GP Spagna imperdibile: la guida TV e streaming

MotoGP
di Diana Tamantini
giovedì, 23 aprile 2026 alle 21:00
2026-orari-motogp-jerez
Tutto pronto per il GP Jerez, primo round europeo da non perdere: la programmazione completa in TV e in streaming.
Archiviato il giovedì di dichiarazioni, da domani si fa sul serio al Circuito de Jerez-Angel Nieto. Riparte il Motomondiale, chi emergerà nelle varie categorie? In MotoGP, attesissima al varco chiaramente la truppa Aprilia, con anche il tester Lorenzo Savadori come wild card a dare man forte, mentre Ducati deve riscattarsi prontamente dopo un inizio di stagione sottotono. Doppia tegola Tech3 KTM con Maverick Vinales non ancora a posto fisicamente e Pol Espargaro che è infortunato e non può nemmeno sostituirlo (Dani Pedrosa ha confermato che non gareggerà più). Vedremo poi come andrà in casa Honda, mentre Yamaha potrà contare pure sulla wild card di Augusto Fernandez per cercare di migliorare una situazione disastrosa.
Dando un'occhiata anche alle altre categorie, in Moto2 sarà sicuramente assente per un bel pezzo Angel Piqueras dopo il grave incidente di Austin, con Marcos Ramirez che per ora lo sostituirà per i prossimi due GP, mentre torna in azione Luca Lunetta dopo l'infortunio al Buriram. In Moto3 si spera in ulteriori prove di forza tricolori dopo l'acuto di Guido Pini prima della pausa, anche se l'armata spagnola corre in casa e sicuramente vorrà ben figurare... Di seguito tutti gli orari del Gran Premio di Spagna a Jerez. Come sempre diretta integrale su Sky Sport (in streaming su SkyGo e NowTV), su TV8 invece prevista la differita per le tre gare della domenica di GP.

Tutti gli orari Sky Sport

Venerdì 24 aprile
9:00-9:35 Moto3 Prove Libere 1
9:50-10:30 Moto2 Prove Libere 1
10:45-11:30 MotoGP Prove Libere 1
13:15-13:50 Moto3 Prove
14:05-14:45 Moto2 Prove
15:00-16:00 MotoGP Prove
Sabato 25 aprile
8:40-9:10 Moto3 Prove Libere 2
9:25-9:55 Moto2 Prove Libere 2
10:10-10:40 MotoGP Prove Libere 2
10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)
12:45-13:25 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)
13:40-14:20 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)
15:00 MotoGP Sprint – 12 giri
Domenica 26 aprile
9:40-9:50 MotoGP Warm Up
11:00 Moto3 Gara – 19 giri
12:15 Moto2 Gara – 21 giri
14:00 MotoGP Gara – 25 giri

La "semidifferita" su TV8

Sabato 25 aprile (diretta)
10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)
12:45-13:25 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)
13:40-14:20 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)
15:00 MotoGP Sprint – 12 giri
Domenica 26 aprile (differita)
14:05 Moto3 Gara – 19 giri
15:20 Moto2 Gara – 21 giri
17:05 MotoGP Gara – 25 giri

Leggi anche

Dani Pedrosa, niente più gare in MotoGP: la decisione sembra definitivaDani Pedrosa, niente più gare in MotoGP: la decisione sembra definitiva
Polemiche e déjà-vu: MotoGP senza accordo e i fantasmi del "Patto di Astensione" del '57Polemiche e déjà-vu: MotoGP senza accordo e i fantasmi del "Patto di Astensione" del '57
"Se sei incerto...tieni aperto!" la biografia di Giovanni Di Pillo disponibile in libreria e su Amazon Libri
Orari TV

diDiana Tamantini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Marc Marquez pilota Ducati MotoGP
MotoGP

Marquez scarica la pressione sui piloti Aprilia: le risposte di Bezzecchi e Martin

23 aprile 2026
Pecco Bagnaia pilota Ducati MotoGP
MotoGP

Pecco Bagnaia-Ducati GP26, ancora la stessa storia: "Non mi lamento solo io"

23 aprile 2026
Alex Rins pilota Yamaha MotoGP
MotoGP

Alex Rins scaricato e deluso da Yamaha: "Critiche da Redding? Ecco cosa gli ho scritto"

23 aprile 2026

Altre notizie

Kenan Sofuoglu

Motori e urne: l’ascesa dei piloti in politica da Senigallia a Nizza, tra esempi italiani e globali

Storie di Moto
Marc Marquez pilota Ducati MotoGP

Marquez scarica la pressione sui piloti Aprilia: le risposte di Bezzecchi e Martin

MotoGP
Pecco Bagnaia pilota Ducati MotoGP

Pecco Bagnaia-Ducati GP26, ancora la stessa storia: "Non mi lamento solo io"

MotoGP
Alex Rins pilota Yamaha MotoGP

Alex Rins scaricato e deluso da Yamaha: "Critiche da Redding? Ecco cosa gli ho scritto"

MotoGP
ferrandez-moto2-2026

Moto2, sanzione dura per Ferrandez dopo il botto di Austin: a Jerez scatta dalla pit lane

In Pista

Articoli popolari

MotoGP

MotoGP 2027: primi Test pubblici 850cc e Pirelli per pochi eletti

MotoGP
Nicolò Bulega vince contro nessuno? Ecco tutta la verità

Perchè dicono che Nicolò Bulega vince contro nessuno?

Paolo Gozzi Blog
Alex Marquez

Ducati GP26 delude i fratelli Marquez: "Abbiamo qualche problema"

MotoGP
Alex Rins pilota Yamaha MotoGP

Alex Rins scaricato e deluso da Yamaha: "Critiche da Redding? Ecco cosa gli ho scritto"

MotoGP
Marc Marquez

Ducati aiutino in vista? Avrà le concessioni se non fa 253 punti in otto gare

MotoGP

Loading