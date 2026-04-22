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Yamaha in crisi nera: Augusto Fernandez a Jerez per rianimare il travagliato progetto V4

MotoGP
di Diana Tamantini
mercoledì, 22 aprile 2026 alle 14:29
fernandez-yamaha-motogp
Augusto Fernandez wild card Yamaha nel round MotoGP a Jerez. Un aiuto di peso per un progetto V4 in grave crisi.
Nel periodo di crisi nera in casa Yamaha serve un aiuto in più. Augusto Fernandez sarà al via nel GP a Jerez come wild card, la prima della stagione MotoGP 2026 ma probabilmente non l'ultima. È innegabile che l'azzardo del V4 non sta pagando, la casa di Iwata ed i suoi piloti sono molto, molto indietro rispetto al resto della griglia MotoGP, e si cerca un aiuto in più per cercare di accelerare i tempi. Sembra scontato pensare poi che Andrea Dovizioso sarà attento osservatore al muretto ed al box, anche se questo discorso non è confermato, ma si sa che Yamaha schiererà cinque piloti per cercare di recuperare una stagione già in ripida salita.

Un aiuto importante 

"Con l'obiettivo di raccogliere dati utili allo sviluppo della moto": nella nota ufficiale Yamaha si legge chiaramente come siano chiaramente riposte grandi speranze nella wild card di Augusto Fernandez, anche se chiaramente non potrà fare miracoli. Certo sarà un aiuto importante, visto che lui e Dovizioso sono i due piloti che hanno lavorato maggiormente sul V4. "Sono molto emozionato per la mia prima wild card della stagione, soprattutto perché si terrà a Jerez" ha dichiarato l'iridato Moto2 2022, che farà il suo debutto stagionale proprio su un tracciato di casa. "È stato un lungo inverno per me, con pochi chilometri percorsi sulla MotoGP. Non vedo l'ora di tornare in pista questo fine settimana."

L'azzardo che non paga 

Passare dallo storico 4 in linea alla rivoluzionaria filosofia del V4, sviluppata in appena un anno, era un vero salto nel buio e Yamaha lo sapeva bene. Ma i continui mal di pancia espressi non solo da Quartararo, ma anche da Rins e Miller (mentre Razgatlioglu al debutto è ancora più diplomatico) non sono segnali positivi per il lavoro da svolgere a Iwata. Anche se si parla di possibili contratti eccellenti per il 2027 (le voci indicano soprattutto Martin e Ogura), serve proporre un progetto vincente. Yamaha al momento è appunto in crisi nera, serve correggere la rotta il più presto possibile.

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