Non soltanto MotoGP, adesso l'Aprilia sta cominciando a macinare risultati anche nell'Endurance. Il team Revo M2 coi magnifici Kevin Calia, Simone Saltarelli e Flavio Ferroni hanno sbancato la categoria Superstock alla 8 ore di Spa, secondo appuntamento del Mondiale Endurance.

La BMW invece ha centrato il successo di tappa mettendo in riga Yamaha Yart e Kawasaki Trickstar con il nostro Christian Gamarino salto sul podio ad impreziosire la grande giornata dei colori italiani nella serie dell'Endurance.

Spa Francorchamps, velocissimo tracciato "old style", ha esaltato gli appassionati di questo campionato proponendo sei costruttori diversi nelle prime sei posizioni dell'ordine d'arrivo: BMW, Yamaha, Kawasaki e fuori dal podio Suzuki e Honda a precedere l'Aprilia che ha fatto la voce grossa nella categoria riservata alle moto strettamente di serie. Un segnale di grande vitalità tecnica per questo campionato che purtroppo continua ad andare avanti sotto traccia: soltanto quattro appuntamenti, di cui tre nell'aria francofona d'Europa e un solo round veramente globale, la celeberrima 8 ore di Suzuka in programma il 5 luglio.

La pioggia tradisce Yamaha Yart

BMW Motorrad ha festeggiato questo prestigioso successo con Markus Reiterberg, Michael van Der Mark e Steven Odendaal, capitalizzando la pole e gestendo alla perfezione le fasi di un sfida caratterizzata dalla bizze del meteo e da un forte temporale a metà distanza. La pioggia ha spento le velleità di Yamaha Yart, che aveva impostato la strategia sul minore consumo della YZF-R1 allungando gli stint. I due stop supplementari per il cambio gomme però ha mandato a monte i plani della marca di Iwata che però resta capofila nel Mondiale. Senza intoppi la corsa della Kawasaki Trickstar, con Chistian Gamarino ormai splendido condottiero. Ritiro eccellente invece per Honda FCC, tradita da un problema tecnico. Stessa cattiva sorte per Yamaha Marc VDS, che giocava in casa intenzionata a fare lo scherzetto alle grandi potenze dell'endurance. Una caduta di Bo Bensdneyder ha spento il fuoco, coi contorni della beffa: l'olandese infatti ha preso il podio di Alex Delbianco che all'ultimo ha preferito difendere il primato Yamaha nel CIV Superbike a Imola.

Aprilia sei super!

Nelle 8 ore di gara l'Aprilia RSV4 1100 affidata al team Revo M2 ha completato 186 giri, appena sei in meno della BMW riferimento della categoria superiore (EWC), che permette maggiori possibilità di elaborazione. Grandissimo il lavoro compiuto dal reparto corse di Noale e dal team Revo M2 sempre più referimento Aprilia nelle derivate dalla serie. Prestazione perfetta anche per il trio di piloti tricolore: Calia, Saltarelli e Ferrari adesso sono a pieno titolo fra i migliori interpreti dell'Endurance iridato.