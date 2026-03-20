Endurance motociclistico da record: 60 team a Le Mans, 46 per la stagione 2026

In un mese che lascerà gli appassionati della MotoGP a bocca asciutta senza eventi previsti dal calendario, nel weekend del 18-19 aprile al Circuit Bugatti di Le Mans con la 49^ edizione della 24 Heures Motos scatterà la stagione 2026 del Mondiale Endurance motociclistico. Un FIM EWC che si presenterà con un nuovo promoter (EMP in luogo di Warner Bros Discovery Sports Events), ma soprattutto con uno schieramento di partenza ricco come non si vedeva da tempo.

60 TEAM A LE MANS

Uno schieramento, come si suol dire, da "tutto esaurito": 60 team al via, il numero massimo previsto dal regolamento vigente. Le richieste d'iscrizione sono state persino superiori, tanto che 2 squadre saranno "riserva", mentre le domande di altre realtà sono state rispedite al mittente. Un'entry list arricchita dalla nuova categoria Production, passata dalle 3 moto al via del 2025 alle attuali 11, segno che funziona: costi contenuti (in primis senza l'obbligatorietà del sistema unico di rifornimento Staubli, ma con letteralmente la sostituzione del serbatoio da 16 litri ad ogni sosta), preparazione delle moto con ammesse solo modifiche essenziali. Insomma, l'ideale per approcciarsi alle competizioni motociclistiche di durata.

46 TEAM PERMANENTI

Più dei 60 team al via della 24 ore motociclistica di Le Mans, spicca il numero di 46 squadre iscritte in forma permanente al campionato che, da regolamento (pena una multa da 1.500 € iniziale e squalifica per un'eventuale seconda assenza), dovranno presenziare quantomeno ai tre round europei (Le Mans, Spa-Francorchamps ed il Bol d'Or, con la 8 ore di Suzuka facoltativa). Un dato in crescita rispetto ai 38 iscritti della stagione 2019/2020, 35 del 2021, 33 del 2022, 38 del 2023, 35 del 2024 ed i 41 della passata stagione.

SCHIERAMENTO INTERNAZIONALE

In tutto ciò sono complessivamente 7 case costruttrici (Yamaha, Honda, Kawasaki, Suzuki, BMW, Aprilia e Metiss) rappresentate, 5 aziende produttrici di pneumatici (Dunlop, Bridgestone, Pirelli, Michelin e Kingtyre) con le squadre in rappresentanza di 10 differenti nazioni. Nello specifico la regina Francia, Giappone, Belgio, Polonia, Germania, Austria, Svizzera, Slovacchia, Monaco (con il rientrante team Grillini) e l'Italia, rappresentata come sempre dal team Honda No Limits #44 e da Revo-M2 Aprilia #49.