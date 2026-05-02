Supersport Balaton Gara 1: Debise li ha fregati ancora, ZXMoto si gode il tris

Nuova fantastico finale in questa Supersport 2026 che ci sta facendo sobbalzare ogni volta. Nello sprint al cardiopalmo la spunta di nuovo Valentin Debise, abilissimo ad infilarsi in mezzo alle Yamaha di Can Oncu e Albert Arenas. Fregati entrambi, per il francese è il quinto successo in carriera, il terzo per la ZXMoto : i cinesi se la godono.

Ma come hai fatto?

La gara è stata serratissima con cinque piloti e quattro marche diverse (Yamaha, Ducati, Kawasaki e ZXMoto) a giocarsi vittoria e podio. Roberto Garcia, appena 19 anni, ha guidato a lungo la contesa, ma a quattro giri dalla fine ha perso l'avantreno e addio sogni di gloria. A quel punto il pallino è finito in mano ai piloti più esperti. Can Oncu è scattato in contropiede, sembrava fatta. Invece a metà del giro finale è arrivato un pò lungo, permettendo ad Alberto Arenas di affiancarlo. Ma il duello in famiglia Yamaha ha favorito il terzo incomodo, cioè Valentin Debise. Il francese si è lanciato in mezzo e con una frenata a rotta di collo li ha fulminati entrambi. Le tre curve finali non hanno cambiato il verdetto. Che spettacolo!

Ora la Supersport funziona

La formula BOP, cioè il bilanciamento di prestazioni fra moto così diverse per cubatura, frazionamento e filosofia, quest'anno funziona alla grande. I costruttori sono tutti in gioco, al quintetto di cui sopra bisogna aggiungere anche Trumph, con Booth-Amos scattato dalle retrovie ma risalito in settima posizione. Domenica, con lo schieramento rivoluzionato in base ai giri veloci di questa sfida, vedremo una gara ancora differente. Arenas scatterà di nuovo in pole con Alcoba e Oncu in prima fila; Debise sarà in seconda insieme a Garcia e Ferrari. Settima casella per Booth-Amos.

Matteo Ferrari, per un pelo

I due Yamaha ci sono rimasti male, ma almeno a parole se la sono aggiustata. Albert Arenas ha perso la battaglia, ma è balzato in vetta al Mondiale capitalizzando il doppio errore (cadute in qualifica e gara 1) l'errore di Jaume Masia. Il turco Can Oncu ha ritrovato la luce dopo qualche uscita un pò incolore. Ma chi può festeggiare senza patemi è Matteo Ferrari, autore di una bellissima gara 1 a lungo coi migliori e infine quinto, con la migliore Ducati all'arrivo. La sfida sfida è piena di belle premesse.

Masia che disastro

La scivolata in Superpole è costata carissima a Jaume Masia, arrivato in Ungheria da capoclassifica. Costretto a scattare in coda al groppone (24° casella) l'ex iridato Moto3 non è riuscito a superare il groviglio della prima curva: contatto con l'austriaco Andrea Koeffler e addio gara 1. L'incidente aggrava ulteriormente la situazione perchè non avendo segnato alcun giro veloce Masia dovrà partire dal fondo anche nella sfida finale. Harakiri in casa QJ: il contatto fra De Rosa e Ramirez è costata la scivolata al pilota iberico.