MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Supersport Balaton Gara 1: Debise li ha fregati ancora, ZXMoto si gode il tris

In Pista
di Paolo Gozzi
sabato, 02 maggio 2026 alle 14:40
Supersport Balaton: Valentin Debise con la ZXMoto vince gara 1
Nuova fantastico finale in questa Supersport 2026 che ci sta facendo sobbalzare ogni volta. Nello sprint al cardiopalmo la spunta di nuovo Valentin Debise, abilissimo ad infilarsi in mezzo alle Yamaha di Can Oncu e Albert Arenas. Fregati entrambi, per il francese è il quinto successo in carriera, il terzo per la ZXMoto: i cinesi se la godono.

Ma come hai fatto?

La gara è stata serratissima con cinque piloti e quattro marche diverse (Yamaha, Ducati, Kawasaki e ZXMoto) a giocarsi vittoria e podio. Roberto Garcia, appena 19 anni, ha guidato a lungo la contesa, ma a quattro giri dalla fine ha perso l'avantreno e addio sogni di gloria. A quel punto il pallino è finito in mano ai piloti più esperti. Can Oncu è scattato in contropiede, sembrava fatta. Invece a metà del giro finale è arrivato un pò lungo, permettendo ad Alberto Arenas di affiancarlo. Ma il duello in famiglia Yamaha ha favorito il terzo incomodo, cioè Valentin Debise. Il francese si è lanciato in mezzo e con una frenata a rotta di collo li ha fulminati entrambi. Le tre curve finali non hanno cambiato il verdetto. Che spettacolo!

Ora la Supersport funziona

La formula BOP, cioè il bilanciamento di prestazioni fra moto così diverse per cubatura, frazionamento e filosofia, quest'anno funziona alla grande. I costruttori sono tutti in gioco, al quintetto di cui sopra bisogna aggiungere anche Trumph, con Booth-Amos scattato dalle retrovie ma risalito in settima posizione. Domenica, con lo schieramento rivoluzionato in base ai giri veloci di questa sfida, vedremo una gara ancora differente. Arenas scatterà di nuovo in pole con Alcoba e Oncu in prima fila; Debise sarà in seconda insieme a Garcia e Ferrari. Settima casella per Booth-Amos.

Matteo Ferrari, per un pelo

I due Yamaha ci sono rimasti male, ma almeno a parole se la sono aggiustata. Albert Arenas ha perso la battaglia, ma è balzato in vetta al Mondiale capitalizzando il doppio errore (cadute in qualifica e gara 1) l'errore di Jaume Masia. Il turco Can Oncu ha ritrovato la luce dopo qualche uscita un pò incolore. Ma chi può festeggiare senza patemi è Matteo Ferrari, autore di una bellissima gara 1 a lungo coi migliori e infine quinto, con la migliore Ducati all'arrivo. La sfida sfida è piena di belle premesse.

Masia che disastro 

La scivolata in Superpole è costata carissima a Jaume Masia, arrivato in Ungheria da capoclassifica. Costretto a scattare in coda al groppone (24° casella) l'ex iridato Moto3 non è riuscito a superare il groviglio della prima curva: contatto con l'austriaco Andrea Koeffler e addio gara 1. L'incidente aggrava ulteriormente la situazione perchè non avendo segnato alcun giro veloce Masia dovrà partire dal fondo anche nella sfida finale. Harakiri in casa QJ: il contatto fra De Rosa e Ramirez è costata la scivolata al pilota iberico.
Corsedimoto su Instagram, seguici qui
Supersport Balaton: classifica gara 1

Leggi anche

Supersport Balaton: Arenas battesimo pole, Ferrari arpiona la prima filaSupersport Balaton: Arenas battesimo pole, Ferrari arpiona la prima fila
Supersport Assen: Phillip Oettl e la Ducati fanno tombola in gara 2Supersport Assen: Phillip Oettl e la Ducati fanno tombola in gara 2
Supersport

diPaolo Gozzi

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Ducati
In Pista

Ducati Kagayama rinuncia alla 8 ore di Suzuka: priorità titolo All Japan Superbike

02 maggio 2026
Supersport Balaton: Matteo Ferrari arpiona la prima fila
In Pista

Supersport Balaton: Arenas battesimo pole, Ferrari arpiona la prima fila

01 maggio 2026
AN3I1326 copia_result
In Pista

Divorzio tra Gabellini e GAS Racing nel CIV Superbike: arriva Krummenacher?

01 maggio 2026

Altre notizie

David Alonso e Dani Holgado piloti Moto2 MotoGP

Dalla Moto2 alla MotoGP, nuovi rookie in arrivo: chi si prepara al salto nel 2027

MotoGP
Alberto Surra pilota del team Motocorsa Racing guida la Ducati nel round Superbike WorldSBK al Balaton Park Circuit, Ungheria

SBK, Alberto Surra incanta a Balaton Park: il team Motocorsa torna a sorridere

Superbike
1000094579

Formula 1 Miami: Norris conquista la Sprint a Miami, la McLaren è tornata

Formula 1
Iker Lecuona pilota Aruba Ducati Superbike WorldSBK nel box a Balaton Park, Ungheria

SBK, Lecuona penalizzato e frustrato: "Potevo lottare per vincere"

Superbike
Moto Superbike WorldSBK nel round a Balaton Park, Ungheria

SBK Ungheria 2026: la classifica piloti aggiornata dopo Gara 1 a Balaton Park

Superbike

Articoli popolari

Pecco Bagnaia

Crollo Ducati, l'urlo di Pecco Bagnaia: "Non sono felice"

MotoGP
ITALJET ROADSTER 400

Italjet Roadster 400: il piccolo mostro da collezione a meno di 10 mila €

Novità
Superbike Balaton: Nicolò Bulega partirà in pole

SBK Balaton: Bulega distrugge il record di Toprak, Lecuona s'infuria

Superbike
Marc Marquez

Marc Marquez superstar: nuovi sponsor e contratti aspettando Ducati

MotoGP
Superbike Balaton: Baldassarri chiude le libere in terza posizione

SBK Balaton Prove 3: Bulega spara il record, Baldassarri alla corte dei grandi

Superbike

Loading