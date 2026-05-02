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SBK Ungheria 2026: la classifica piloti aggiornata dopo Gara 1 a Balaton Park

Superbike
di Matteo Bellan
sabato, 02 maggio 2026 alle 16:32
Moto Superbike WorldSBK nel round a Balaton Park, Ungheria
Mondiale Superbike 2026: classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo Gara 1 in Ungheria
Bulega fa quello che vuole anche in Ungheria, stabilisce anche un nuovo record: ecco la situazione generale nel Mondiale Superbike.
Il sabato al Balaton Park Circuit è terminato con la vittoria di Nicolò Bulega, arrivato a 14 consecutive e ora detentore di un nuovo primato. Dopo aver pareggiato i conti con Toprak Razgatlioglu ad Assen, il pilota Aruba Ducati è diventato il nuovo recordman di successi di fila nel Mondiale Superbike. Partito dalla pole position, ha dominato completamente Gara 1 (QUI la cronaca e i risultati finali). Nella classifica generale è sempre saldamente leader.
Sul secondo gradino del podio c'è Iker Lecuona, che ha dovuto rimontare dopo una partenza dall'ottava casella della griglia. Lo spagnolo ha ottenuto il massimo possibile nella prima manche SBK in Ungheria, i rimpianti rimangono legati alla Superpole (quinto tempo, poi penalità di tre posizioni per aver rallentato eccessivamente). Lo svantaggio rispetto a Bulega nel Mondiale sale a 74 punti. Sul terzo gradino sale Miguel Oliveira, bravo a spremere al massimo la sua BMW M 1000 RR e a tenersi dietro le altre Ducati Panigale V4 R.

Superbike, Round Ungheria: le nuove classifiche piloti e costruttori

CLASSIFICA MONDIALE PILOTI
  1. Nicolò Bulega 211 punti
  2. Iker Lecuona 137 punti
  3. Sam Lowes 89 punti
  4. Miguel Oliveira 85
  5. Alex Lowes 79
  6. Alvaro Bautista 70
  7. Axel Bassani 67
  8. Yari Montella 61
  9. Lorenzo Baldassarri 58
  10. Andrea Locatelli 53
  11. Danilo Petrucci 46
  12. Xavi Vierge 40
  13. Tarran Mackenzie 36
  14. Garrett Gerloff 27
  15. Alberto Surra 21
  16. Remy Gardner 16
  17. Stefano Manzi 9
  18. Thomas Bridewell 8
  19. Tetsuta Nagashima 7
  20. Jonathan Rea 4
  21. Somkiat Chantra 1
  22. Bahattin Sofuoglu 1
  23. Ryan Vickers 1
CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI
  1. Ducati 211 punti
  2. Bimota 105
  3. BMW 92
  4. Yamaha 66
  5. Kawasaki 27
  6. Honda 11

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