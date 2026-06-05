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Dalla SBK alla MotoGP, Lecuona sorprende: arrivano i messaggi di Alex Marquez e Bulega

MotoGP
di Matteo Bellan
venerdì, 05 giugno 2026 alle 20:00
Iker Lecuona pilota Gresini Racing nelle Prove MotoGP a Balaton Park, Ungheria
Dalla SBK alla MotoGP, Lecuona sorprende: arrivano i messaggi di Alex Marquez e Bulega
Il pilota Ducati SBK non è andato affatto male nel venerdì del GP d'Ungheria, top 10 non distante: chi se l'aspettava?
Chiamato per sostituire l'infortunato Alex Marquez a Balaton Park, Iker Lecuona se l'è cavata più che bene nella prima giornata di prove. La FP1 era stata una sessione nella quale dover prendere confidenza con una MotoGP, visto che non guidava un prototipo dal 2023, quando fece alcune sostituzioni in sella alla Honda RC213V. Oggi ha guidato per la prima volta una Ducati Desmosedici GP e ha dovuto adattarsi a tante novità, essendo ormai abituato a correre nel Mondiale Superbike.
Se al mattino ha chiuso al penultimo posto con 2 secondi di ritardo dal leader, Marc Marquez, invece nel pomeriggio ha fatto un grande salto di qualità. Nelle sempre attesissime prequalifiche ha conquistato il diciassettesimo tempo, ma a solo 1"222 da Pedro Acosta (autore del best lap) e a solo 289 millesimi dal decimo, Jack Miller. Per essere la prima volta con il team BK8 Gresini Racing, si è comportato decisamente bene. Essere andato non distante dalla top 10, quindi dalla possibilità di accedere direttamente alla Q2 delle Qualifiche, lo deve rendere soddisfatto. Conosceva già la pista grazie alla SBK, però correrci con la Desmosedici GP26 è un'altra storia.

MotoGP Ungheria, Prove: il bilancio di Lecuona

Iker Lecuona guida la Ducati Desmosedici del team Gresini nelle prove MotoGP a Balaton Park
MotoGP Ungheria, Prove: il bilancio di Iker Lecuona
Sicuramente il pilota Aruba Ducati Superbike non si monterà la testa dopo questo venerdì positivo, anche perché non ha alcun tipo di pressione o di obiettivo particolare in termini di risultati. In questo weekend deve cercare semplicemente di imparare, di divertirsi e di evitare rischi. Non cadere è fondamentale, gli infortuni sono spesso dietro l'angolo e non è il caso di compromettere la sua stagione nel WorldSBK. Deve gestire tutto in modo maturo.
Ovviamente, Lecuona non può che essere soddisfatto dopo le prove MotoGP di oggi al Balaton Park Circuit: "È stata una giornata positiva sicuramente. La prima sensazione è stata subito buona nonostante qualche errore di troppo mio. Dovevo automatizzare varie cose e cambiare alcune abitudini della SBK: quando ci sono riuscito mi sono divertito molto, è una moto con tantissima potenza. Peccato nel pomeriggio con quella bandiera gialla dove venivamo con un buon tempo. Poco a poco ho trovato il mio stile su questa moto e alla fine se ti diverti, vai veloce. Nessun obiettivo davanti, sicuramente continuare a divertirmi come oggi".
Sul suo profilo ufficiale Instagram ha pubblicato un post nel quale ha scritto: "Giorno di prove, imparando e divertendosi. Che missile!". Ha taggato Alex Marquez, il quale ha risposto "Prenditene cura" in riferimento alla sua moto. Ha commentato anche Nicolò Bulega, suo compagno di squadra nel Mondiale Superbike, il quale ha messo l'emoji delle mani che applaudono per complimentarsi con lui. Lecuona ha ringraziato, rispondendo poi anche al "Bel lavoro" scritto da Sam Lowes, altro suo collega ducatista nel WorldSBK.
Lecuona Alex Marquez Bulega

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