La bella storia del Team Grandi Corse: il rilancio nel CIV Superbike dopo l'inferno

Il Team Grandi Corse in pista a Imola dopo l'incendio che ha colpito la base operativa: Alessandro Delbianco al top nelle Qualifiche 1 del CIV Superbike

Osservate tre settimane di sosta, il CIV Superbike è tornato in azione sugli adrenalinici saliscendi dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, con l'attività in pista preceduta dai Test pre-evento del giovedì. Terzo appuntamento della stagione 2026, la prima sessione di qualifiche ufficiali ha prodotto il miglior tempo del capo-classifica Alessandro Delbianco con la Yamaha R1 del team DMR Racing. Il cambio di programma del Campione in carica, dirottato in corso d'opera da Yamaha per "ragioni di Stato" con buona pace del team Marc VDS/KM99 del Mondiale Endurance FIM EWC , apre nuovi scenari in ottica campionato in un weekend dove si registra la graditissima presenza del Team Grandi Corse, regolarmente al via dopo la grande paura.

DAL ROGO A IMOLA

Niente male affatto. A maggior ragione considerando che la partecipazione del Team Grandi Corse è rimasta in seria discussione fino ai giorni scorsi. In data 23 maggio, un terribile incendio divampato nella base operativa di Porto Viro (Rovigo) ha mandato la compagine di Davide Grandi sul lastrico. Officina ridotta in un cumulo di macerie, memorabilia e ricambi carbonizzati per un salatissimo conto spese. Una disgrazia che, logicamente, ha scosso il paddock tricolore, ma in tutto questo una miracolosa notizia c'è stata: per una serie di fortunate coincidenze, le fiamme hanno risparmiato le Ducati Panigale V4 e il bilico, lasciando aperto uno spiraglio per Imola.

IL RIENTRO NEL CIV SUPERBIKE

Trascorse soltanto due settimane, il Team Grandi Corse è riuscito nell'intento di presentarsi sul tracciato del Santerno. Un'impresa resa possibile grazie anche ad una raccolta fondi che, finora, ha fruttato complessivamente 16.000 euro (!), donati da un cospicuo numero di sostenitori tra tifosi o semplici appassionati di motociclismo, partner storici con la solidarietà di altre squadre. Superando traversie non di poco conto, Grandi Corse ha trovato così un piano d'emergenza per disputare il round di Imola, con la ferma volontà di salvare il resto della stagione. Se ne riparlerà nelle prossime settimane, mentre la più stretta attualità ha visto i propri piloti impegnati nell'inaugurale venerdì di prove del weekend di gara. Non senza qualche difficoltà...

I VERDETTI DELLE PRIME QUALIFICHE

Matteo Morri è incappato in una scivolata alla Rivazza, tanto da non realizzare neanche un crono di rilievo. Non il massimo della vita per il Team Grandi Corse, già obbligato agli straordinari in termini logistici. Distante dalle posizioni che contano Gianluca Sconza (nella foto d'apertura), non andato oltre il ventiquattresimo tempo. Il terzetto Grandi Corse è completato da Alberto Butti, sedicesimo distante 2"8 dal solito Alessandro Delbianco, leader di un turno infinito condizionato da ben tre bandiere rosse. DB52 si è garantito la pole position provvisoria in 1'48"723, rifilando distacchi consistenti ai suoi più diretti inseguitori. Nello specifico, 675 millesimi a Samuele Cavalieri (secondo con Broncos Racing Ducati), 9 decimi nei confronti di Gabriele Giannini (terzo con Scuderia Improve Honda). Scorrendo la graduatoria, quarto Michael Ruben Rinaldi (B-Max Racing Ducati) a precedere Luca Ottaviani, addirittura quinto con la Honda CBR di Extreme Racing Service. Aspettando le decisive Qualifiche 2 in programma domani mattina, Riccardo Russo con il settimo tempo è il migliore delle BMW alle spalle di Michele Pirro (6° con Garage 51 by DTO Ducati), sfortunato protagonista di una rovinosa caduta nelle prove del giovedì. Secondo copione, un inizio di weekend in salita per il dieci volte Campione italiano su un tracciato ostico.

DUNLOP CIV SUPERBIKE 2026

Imola, Classifica Qualifiche 1

Photo Courtesy: Daniele Guazzetti

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