Non c'è pace al Tourist Trophy quest'anno. La gara più attesa, il Senior TT, è stata fermata nel corso del secondo dei quattro giri con la bandiera rossa. I piloti si sono immediatamente fermati lungo il tracciato.

Gli organizzatori hanno dichiarato mezz'ora dopo lo stop, con una nota ufficiale, che c'è stato un incidente nel tratto di 11 Milestone: il pilota, cosciente, è stato soccorso e portato in elicottero in ospedale a Douglas. Il nome del pilota coinvolto non è stato diramato.

Dean Harrison un missile

La corsa è partita alle 18:30 locali (le 19:30 italiane) ad un ritmo incredibile. Al primo giro, con partenza da fermo, Dean Harrison con la Honda CBR-RR ufficiale, è transitato in 16'44"900 (con partenza da fermo!), a soli 8 secondi dal primato assoluto del Mountain Circuit siglato da Peter Hickman con la BMW tre anni orsono. Al primo passaggio il britannico aveva già accumulato 12" secondi di vantaggio sullo stesso Hickman. Con queste moto da 250 cavalli fra le velocissime strade dell'Isola questi piloti straordinari e folli fanno davvero impressione. Harrison è uscito per la seconda volta da Ramsey guidando come un forsennato, a un millimetro dai muri. La bandiera rossa è uscita mentre il leader era nel tratto di montagna verso Bungalow.

Nessuna notizia ufficiale

Quindi gran parte dei piloti, al momento dello stop, erano nel tratto da Kirkmichael, più o meno a metà dei 60,6 chilometri, a poco oltre Rasmey. Qui ci sono alcuni dei punti più veloci e terribili, come il Sulby Straight, dove le Superbike in configurazione TT superano i 300 km/h. Come avviene sempre in questi casi, il silenzio è calato fra il foltissimo pubblico presente a bordo strada. Lo streaming in diretta è stato interrotto. Nella stessa giornata odierna si erano disputate senza problemi la Supersport 2 e la prima gara della Sportbike, vinte entrambe dal mito Michael Dunlop , 36 successi all'Isola di Man.

Un'edizione tragica

La scorsa settimana, durante le qualifiche Superbike, il britannico Daniel Ingham, 33 anni, è morto uscendo a Doran Bend, nel settore di Glen Helen, uno dei più tortuosi fra curve fasciate da muri e guard Rail. Durante le prove dei sidecar c'erano stati due gravi incidenti: il primo con protagonista Maria Costello, che rischia di restare paralizzata. Il secondo capitato ai fratelli Crowe, equipaggio favorito in questa categoria, con il proprio mezzo decollato e poi ribaltato nel tratto di Crosby, a tutta velocità. Solo per un fortunato caso se la sono cavata con lesioni guaribili. C'era stata una vittima anche nelle gare pre TT Classic races che ogni anno si svolgono a Billown, un tracciato differente dal celebre Mountain Course, In quella circostanza si era spento il 68enne Alan Oversby. Le corse su strada sono terribilmente affascinanti, ma troppo spesso fatali.

Foto: Fabio Armanino