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Chi è Lecuona: la sorpresa di Scuderia Gresini si prepara a correre sul circuito di Balaton

Racing Team
di Luigi Ciamburro
giovedì, 04 giugno 2026 alle 11:13
Iker Lecuona
Nel corso degli ultimi giorni c’è un nome che da solo ha portato con sé un sacco di rumore, aprendo contestualmente una conversazione piuttosto interessante: Iker Lecuona. Chi non è un grande fan di motociclismo probabilmente scrollerà le spalle di fronte a questo nome, tanti altri invece saranno onestamente interessati alla scelta che il team Gresini ha scelto per coprire l’assenza di Álex Márquez presso il circuito di Balaton.
Alcuni commentatori hanno iniziato a teorizzare che questa soluzione sia ben più di una semplice toppa d’emergenza e che, invece, possa essere una mossa strategica molto intelligente. Lo spagnolo Iker Lecuona, infatti, sarà colui che salirà sulla Ducati per il Gran Premio d'Ungheria.
Ad avere avuto la peggio è stato Michele Pirro, storico collaboratore Ducati già indicato come sostituto per Mugello ma i suoi impegni a Imola hanno cambiato lo scenario in campo. È lì che è apparso Lecuona: una scelta inattesa, sì, ma non certo improvvisata.

Questa opportunità ha il sapore di un regalo 

Per il pubblico italiano, la mossa ha un sapore tipicamente ducatiano: non scegliere il nome più ovvio. Lecuona arriva dall’ambiente Aruba in Superbike e lo fa in un momento in cui ha dimostrato di padroneggiare una forma spettacolare, con una serie di podi consecutivi e con una certa esperienza in quel di Balaton, dove ha conquistato tre secondi posti giusto qualche settimana fa.
Lecuona non è chiaramente il pilota più mediatico cui un team come Gresini poteva aspirare, né di certo arriva come favorito nelle scommesse ma sono proprio queste “assenze” a fare in modo che la sua sia una storia fascinosa. In MotoGP è un ritorno, dopo tre anni di assenza dall’ultima gara in Honda e stavolta lo farà su una Desmosedici, ovvero una moto che porta con sé sempre un certo grado di aspettative, specie quando viene affidata a qualcuno che ha una comprovata esperienza sul campo.
Non è detto che quest’ultima basterà a evitare figuracce: d’altronde una motoGP non si domina nel giro di due sessioni, né tantomeno in un fine settimana con la pressione aggiuntiva di sostituire un pilota come Álex Márquez.

Balaton per Gresini è importante? Si, anche fuori dal mondo MotoGP

Anche se la MotoGP si prende gran parte dell’attenzione, il progetto Gresini arriva con compiti da svolgere anche in Moto2. L’Italjet Gresini affronta la sequenza Mugello-Balaton con Alonso López determinato a inserirsi tra i favoriti nelle scommesse per il podio, mentre Sergio García cerca di ritrovare il suo equilibrio dopo un fine settimana complicato. López arriva con ottimismo per il lavoro svolto nei test di Barcellona, soprattutto nella gestione del finale di gara, mentre a Garcia tocca un compito ingrato: fare i migliori posizionamenti possibili in due gran premi consecutivi per cercare di recuperare quanta più fiducia possibile.
La sensazione è che per il team italiano quello di Balaton è un’opportunità percepita dall'esterno come un problema: Alex Marquez tornerà presto in sella alla sua moto e quando lo farà la situazione tornerà “alla normalità” ma nel frattempo la scuderia di Faenza può dormire sonni tranquilli: il profilo che ha scelto è competitivo e, soprattutto, competente in materia.

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Iker Lecuona

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