Vincitore nel weekend di debutto con l’Harley, il pilota abruzzese ha ricevuto diversi complimenti: un ex collega SBK lo rivorrebbe nel campionato delle derivate di serie.

Al Mugello riflettori puntati soprattutto sulla MotoGP, con Aprilia che ha dimostrato di essere più forte di Ducati e Marco Bezzecchi che ha finalmente coronato il sogno di vincere il Gran Premio d’Italia, ma c’è anche un altro pilota italiano che ha fatto parlare di sé per una vittoria. Ci riferiamo ad Andrea Iannone , trionfatore di Gara 2 della Harley-Davidson Bagger World Cup 2026.

Harley-Davidson Bagger World Cup: Iannone può vincere il titolo?

The Maniac è riuscito ad avere la meglio sul compagno di squadra Oscar Gutierrez e a trionfare in quello che è stato il suo weekend di esordio nella nuova categoria. Aveva fatto Dopo il quarto posto di Gara 1,è riuscito ad avere la meglio sul compagno di squadra Oscar Gutierrez e a trionfare in quello che è stato il suo weekend di esordio nella nuova categoria. Aveva fatto un solo test, a Misano , e subito si è dimostrato competitivo. Lunedì c’è stata un’altra giornata di test al Mugello Circuit, con Iannone autore del quarto tempo. Altri chilometri utili per prendere confidenza con la sua Harley-Davidson.

Harley-Davidson Bagger World Cup: Iannone può vincere il titolo?

Nella classifica generale della Bagger World Cup è settimo con 38 punti, a -35 dal leader Archie McDonald. Non avendo preso parte al primo round ad Austin (Stati Uniti), l’abruzzese si trova in ritardo, però ci sono ancora quattro round (Assen, Silverstone, Aragon e Spielberg) per provare a scalare la classifica e magari giocarsi il titolo Essendoci due gare a weekend, l’impresa non è impossibile.

La partecipazione di Iannone alla Harley-Davidson Bagger World Cup è stata annunciata il 5 maggio, dopo settimane nelle quali lui aveva fatto intendere che si stava avvicinando il suo ritorno in pista. Mesi prima era trapelato che avrebbe dovuto correre nel nuovo campionato, però poi le trattative si erano arenate. Fortunatamente, poi è riuscito a trovare un posto nel team Niti Racing e a gareggiare dal round al Mugello.

Toprak Razgatlioglu lo rivorrebbe nel WorldSBK

I suoi piani originari erano quelli di correre nel Mondiale Superbike anche nel 2026, ma dopo il divorzio dal team Go Eleven non era riuscito a trovare alcuna sistemazione. C’erano stati contatti con il team australiano Advocates Racing e lui aveva anche esplorato la possibilità di creare una struttura sua per essere in griglia. Si era iscritto al campionato con il Cainam Racing Team (Cainam è il contrario di Maniac, il suo soprannome), però l’operazione non è andata in porto.

Toprak Razgatlioglu lo rivorrebbe nel WorldSBK

È incredibile sulla bagger - riporta La guida benissimo e ha persino fatto segnare il giro più veloce nell'ultima gara. Sono un appassionato della Bagger World Cup, mi sono divertito molto a guardarli e sono davvero felice per lui. È ancora un pilota veloce e intelligente, anche se è sempre un po' pazzo. Penso che se avesse trovato un posto in Superbike sarebbe sempre stato tra i primi cinque. Lo so perché ho corso con lui ed è ancora veloce. Spero che trovi un'opportunità in Superbike”. Toprak Razgatlioglu, che ha corso con lui in SBK nel 2024 e nel 2025, spera di rivederlo nel campionato delle derivate di serie: “- riporta Motosan -.

Iannone compirà 37 anni ad agosto e sicuramente non gli dispiacerebbe avere una nuova opportunità nel WorldSBK. Considerando che nel 2027 non ci dovrebbe essere più Nicolò Bulega e che dovrebbero esserci diverse novità in griglia, non si può escludere un suo ritorno. Oggi non c’è ancora nulla di concreto, però l’auspicio di Razgatlioglu di rivederlo in Superbike si potrebbe anche tradurre in qualcosa di concreto. Nei prossimi mesi capiremo meglio quale potrà essere il futuro di The Maniac.