Calvario Jake Dixon, niente Misano: il suo 2026 nel Mondiale Superbike è un vero incubo

Il pilota britannico non prenderà parte al weekend SBK a Misano, ancora problemi fisici: annunciato il pilota che lo rimpiazzerà.

La separazione da Iker Lecuona e Xavi Vierge ha avuto conseguenze pessime per il team Honda HRC nel Mondiale Superbike. Jake Dixon e Somkiat Chantra, arrivati rispettivamente da Moto2 e MotoGP, hanno avuto problemi fisici che hanno ostacolato il loro percorso di adattamento alla CBR1000RR-R Fireblade SP e a tutte le altre novità che hanno incontrato cambiando categoria. Se il thailandese ha corso regolarmente gli ultimi tre round, dopo aver saltato Phillip Island, essere rientrato a Portimao ed essersi nuovamente infortunato ad Assen, invece sta andando decisamente peggio al compagno di squadra.

Superbike 2026: stagione da dimenticare per Dixon

Superbike, Jake Dixon out a Misano: l'annuncio del team Honda HRC

Poco fa il team Honda HRC ha annunciato che Dixon non potrà prendere parte al round a Misano Adriatico in programma nel weekend 12-14 giugno. Una brutta notizia che testimonia il fatto che le condizioni del polso sinistro non sono affatto buone. Nonostante l'abbandono del round ad Aragon per riposare e svolgere altro lavoro necessario per migliorare il suo stato di forma, è stato deciso che in Italia non gareggerà. A questo punto, è probabile che bisognerà attendere il suo round di casa a Donington Park (10-12 luglio) per rivederlo in azione.

SBK, a Misano corre Vickers

Ryan Vickers torna a correre nel WorldSBK

Al Misano World Circuit Marco Simoncelli sarà Ryan Vickers a guidare la sua moto. Il pilota inglese, impegnato nel BSB con il team Honda Racing UK, ha già corso nel Mondiale Superbike. Nel primo evento 2026 a Phillip Island c'era lui in sella a una della CBR1000RR-R Fireblade SP in griglia. Lo scorso anno aveva corso con la Ducati del team Motocorsa Racing, che poi lo ha "scaricato" a favore di Alberto Surra, che sta conquistando risultati migliori e giustificando così la scelta fatta dal patron Lorenzo Mauri. Ma la prima prima apparizione di Vickers nella categoria era stata nel 2022, quando sostituì Leon Haslam sulla Kawasaki del team Pedercini Racing.

Il 27enne britannico è attualmente decimo nella classifica generale del campionato British Superbike: ha accumulato 37 punti, 67 in meno del leader Kyle Ryde (Ducati) e 48 in meno rispetto al secondo classificato Scott Redding (Ducati). Anche nel BSB la Honda sta faticando.