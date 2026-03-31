Toprak Razgatlioglu non può fare miracoli, ma il primo punto in MotoGP rimane comunque una piccola soddisfazione, nonostante il disastro Yamaha.

Toprak Razgatlioglu, iridato Superbike ed esordiente di lusso del team Prima Pramac Racing, ha conquistato il suo primo punto al suo Yamaha è certamente in crisi nera in MotoGP, ma c'è un piccolo aspetto positivo., iridato Superbike ed esordiente di lusso del team Prima Pramac Racing, ha conquistato il suo primo punto al suo terzo GP disputato nel Motomondiale. Un risultato storico per il campione turco, ma ahimè c'è poco da festeggiare, visto che la situazione è abbastanza disastrosa per la casa di Iwata. Un inizio di Mondiale 2026 a dir poco terribile, con tanti, troppi problemi sulla M1 V4... Ma forse proprio per questo vale ancora di più la pena evidenziare la piccola gioia arrivata nella squadra di Paolo Campinoti che, dispiace dirlo, ha a disposizione la moto peggiore in MotoGP. Cosa che impreziosisce il risultato di Razgatlioglu, anche se lo stesso tre volte campione SBK non nasconde il pizzico di amarezza per la situazione attuale.

GP Austin dolceamaro

"Un circuito difficile per tutti. Mi piace molto, mi sono divertito, ma è stata dura". Il campione turco di motogp.com il suo terzo GP della sua era nella classe regina del Motomondiale. Non erano arrivati punti nella Sprint del sabato, stavolta invece nella gara della domenica ecco arrivare l'ultima posizione utile in zona punti. Dopo due diciassettesimi posti nelle gare lunghe precedenti in Thailandia e Brasile, ecco il balzo in avanti. Lo stesso Toprak Razgatlioglu ha ammesso che voleva quel primo risultato in MotoGP e che ha dato tutto per arrivarci, riuscendoci. Su un tracciato che non vedeva da quando faceva la Rookies Cup nel 2013, ovvero più di un decennio fa, e dopo anni di Superbike, con una derivata di serie che è un altro mondo rispetto ad un prototipo.. Il campione turco di Pramac Yamaha commenta così ail suo terzo GP della sua era nella classe regina del Motomondiale.

Come detto, c'è però una piccola soddisfazione. "Ho spinto veramente tanto ed è arrivato il primo punto in MotoGP! Sono un po' contento per questo, ma speravo in un risultato migliore... Ho comunque imparato tanto, ho fatto tanti giri dietro a Fabio [Quartararo], ho cercato anche di passarlo. Alla fine ho chiuso 15°, è l'aspetto positivo, ma dall'altra parte dobbiamo ancora migliorare tanto per le prossime gare in Europa". Insomma, piccola gioia ma anche l'ammissione che è un momento difficile, e non solo per il suo passaggio da due campionati totalmente diversi. C'è chi dice che Jerez sarà il vero inizio del campionato 2026, sarà una nota positiva per Yamaha?