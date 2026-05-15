Barcellona amara: Bagnaia inseguirà la Q2 tra novità e grip ancora critico

Pecco Bagnaia manca l'accesso diretto alla Q2 in Catalunya. Venerdì di prove, ma ci sono ancora un paio di problemi da sistemare.

Domani toccherà alla prima sessione di qualifiche MotoGP per puntare alla seconda e quindi all'assalto alla pole. Pecco Bagnaia chiude le Practice con un 12° posto a poco più di 3 decimi dal capoclassifica, non un distacco abissale quindi, ma sufficiente per lasciarlo fuori dalla top 10 odierna. Non sono mancate varie prove, un esempio è il forcellone aggiornato che vi mostriamo in foto di copertina, ma non tutto ha funzionato come ci si aspettava in casa Ducati: c'è un cronico problema di grip non ancora risolto, anche se il piemontese parla di "piccolo passo avanti" da cui ripartire per fare meglio nei prossimi due giorni del GP Catalunya.

Due problemi in particolare

"Conosciamo bene la carenza di grip" ha dichiarato Bagnaia a Sky Sport a fine giornata. "Ho faticato tanto a sfruttarlo, o meglio a capire dove trovarlo. Abbiamo fatto anche delle modifiche, alcune hanno funzionato e altre non sono andate nella direzione che avremmo sperato. E con le gomme usate riesco ad essere quasi più veloce, più costante che con le gomme nuove! Un dato abbastanza importante che ci può aiutare a capire cosa fare col set up".

"Nell'ultimo run in pista mi sono trovato un po' meglio, sono riuscito ad essere più veloce. Ho tirato giù un po' il tempo, ma non è stato abbastanza. Siamo tutti molto vicini, non si poteva pensare di entrare in Q2 dopo un turno del genere" ha aggiunto Bagnaia. "In generale però un piccolo passo avanti l'abbiamo fatto, dobbiamo solo riuscire ad essere più veloci con la gomma nuova". Qual è il problema maggiore? "Mi manca tanto grip dietro. A Le Mans ne risentivo meno, ma è un po' una costante di quest'anno. Ci stiamo lavorando".