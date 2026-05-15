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MotoGP Barcellona, classifica Practice: KTM sogna con Acosta, Martin e Bagnaia in Q1

MotoGP
di Matteo Bellan
venerdì, 15 maggio 2026 alle 16:06
Pedro Acosta pilota KTM MotoGP a Barcellona
MotoGP Barcellona, risultati Practice: tempi e classifica
Pre-qualifiche guidate da Acosta: bene KTM con i piloti ufficiali, ma anche Honda e Yamaha hanno due moto in top 10. Aprilia e Ducati tra luci e ombre.
Poco grip e consumo gomme elevato, la pista di Barcellona è sempre una grande sfida per i team MotoGP. Ogni anno le prove del venerdì sono importanti per cercare di trovare un setup di base da portare avanti nel resto del weekend. La Practice del pomeriggio è anche la sessione nella quale è fondamentale essere efficaci sul giro secco per guadagnare uno dei dieci posti che valgono l'accesso diretto alla Q2 delle Qualifiche di sabato mattina.
Il miglior tempo è è stato realizzato da Pedro Acosta in 1'38"710. Il pilota KTM ha preceduto di 18 millesimi la Ducati Gresini di Alex Marquez, di 70 la RC16 di Brad Binder, di 78 l'Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez e di 79 la Honda LCR di Johann Zarco.

MotoGP Catalunya 2026, risultati pre-qualifiche: tempi e classifica a Barcellona

Tempi vicinissimi in top 5, ma anche gli altri sono lì a breve distanza: Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi, Joan Mir (caduto nel finale), Jack Miller e Fabio Quartararo completano la top 10 dei piloti qualificati alla Q2. Sicuramente sorprende vedere due Yamaha nelle prime dieci posizioni delle pre-qualifiche MotoGP a Barcellona.
Enea Bastianini beffato proprio alla fine. Sono rimasti fuori anche Pecco Bagnaia e Jorge Martin, che dovranno partire dalla Q1 sabato. Il pilota Ducati ha faticato tanto tra mattina e pomeriggio, mentre il pilota Aprilia è stato vittima di una caduta in curva 2 e così non ha potuto migliorare il suo crono. Lo spagnolo era già caduto nella FP1, assieme al team dovrà capire cosa non ha funzionato oggi in Catalunya.
Classifica Pre-Qualifiche MotoGP Barcellona, Catalunya

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Pedro Acosta

diMatteo Bellan

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