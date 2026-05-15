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Nuove scintille Diggia-Acosta: "Arrabbiato? Mi dispiace per lui"

MotoGP
di Luigi Ciamburro
venerdì, 15 maggio 2026 alle 12:30
Fabio Di Giannantonio
Pedro Acosta è riapparso nella sala stampa del Montmelò, prima di scendere in pista per il sesto round del campionato MotoGP. Pochi giorni fa a Le Mans, il pilota KTM si è reso autore di un battibecco a distanza con Fabio Di Giannantonio. Il siparietto continua anche in terra catalana...

Scintille a Le Mans

Un'altra divertente apparizione di Pedro Acosta davanti ai giornalisti, ​​ricordando la frase pronunciata dopo la gara francese, quando Di Giannantonio l'ha superato a due curve dal traguardo e l'ha guardato due volte in volto. "Nessuno mi passa accanto guardandomi", aveva detto lo Squalo di Mazarrón, suscitando la curiosità di molti tra addetti ai lavori e tifosi. Il pilota VR46 ha cercato subito di gettare acqua sul fuoco, affermando di averlo fatto "per verificare se contrattaccava sul rettilineo. Non voglio dargli alcuna importanza; è una questione che riguarda più i giornalisti". Ma contemporaneamente aveva classificato il rivale della KTM come "uno dei tanti".

Incrocio Diggia-Acosta

La vicenda è ritornata sul banco mediatico al Montmelò. Qualche giornalista gli ha chiesto se fosse stato sorpassato mentre arrivava in autodromo... "No, no. Nessuno mi ha superato in autostrada", ha scherzato Pedro Acosta. Poi si fa serio: "Beh, penso che sia ora di lasciarci tutto alle spalle, perché se ci penso razionalmente, stavamo lottando per un quarto posto, il che dovrebbe essere motivo di vergogna non solo per me, ma per entrambi. Fare una scenata per un quarto posto, quindi è ora di voltare pagina".
Intanto i fan della MotoGP sembrano aver apprezzato il guanto di sfida lanciato a Le Mans... "È da un po' che non si vedono cose del genere, vero? Se fa bene allo spettacolo, fa bene a tutti. Ma non vale la pena di mettersi in questo genere di risse per pochi soldi". Quando gli hanno chiesto se avesse preso il numero di targa di Fabio, Acosta ha riflettuto prima di rispondere. "In fin dei conti, sai che non ho un gran rapporto con nessuno qui".

La replica di Fabio

Dal canto suo Diggia ha cercato di minimizzare l'accaduto, ricordando che non c'è "nulla di personale" dietro la sua reazione dopo aver superato l'avversario nel Gran Premio di Francia. Quel minaccioso "ci rivedremo alla prossima gara" sembra cadere nel vuoto... o forse no. "Un secondo round tra noi? Mi dispiace che l'abbia presa sul personale, ma per me è una gara: l'ho superato e volevo mantenere la mia posizione".
Quel sorpasso ha permesso al pilota della Ducati di conquistare il terzo posto in classifica, con un solo punto di vantaggio su Acosta! "Se è arrabbiato, mi dispiace per lui, ma queste sono le corse. Stavo solo cercando di mantenere la mia posizione", ha concluso il pilota capitolino.

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Fabio Di Giannantonio

diLuigi Ciamburro

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