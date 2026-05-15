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SBK Most Prove 1: La Ducati li ridicolizza, con meno benzina va forte lo stesso

Superbike
di Paolo Gozzi
venerdì, 15 maggio 2026 alle 12:08
Superbike, Nicolò Bulega davanti a tutti nelle prove 1 a Most
Come volevasi dimostrare: il "sistema Superbike", cioè Dorna-Liberty e Federmoto, tolgono ulteriore benzina alla Ducati e alla fine della prima sessione del quinto atto Mondiale a Most ne troviamo cinque davanti a tutti.
Davanti c'è Nicolò Bulega, lo stesso pilota che è in striscia vincente da sedici gare, cioè tutte di questa stagione (dodici) più le ultime quattro delle precedenti. La ulteriore sforbiciata di mezzo litro/ora flusso di benzina, la terza della serie, non ha neanche partorito il topolino. La Ducati vinceva, e probabilmente continuerà a farlo. Pronostico semplice, anche se sulla pista della Repubblica Ceca siamo appena partiti. Bulega guida il pokerissimo precedendo Sam Lowes (Marc VDS) l'altro ufficiale Iker Lecuona e i due ragazzi terribili del momento, ovvero Yari Montella (Barni) e Lorenzo Baldassarri (Go Eleven). L'unica differenza rispetto ai round precedenti è il gemello ducatista davanti a Lecuona. Parliamo di un dettaglio, perchè il resto è tutto identico. Vediamo se e quando la Federmoto capirà che il controllo del flusso di carburante per bilanciare le prestazioni è un'emerita boiata.

Bulega già velocissimo

In aggiunta, c'è anche da rilevare che per essere soltanto la FP1, Nicolò Bulega è stato velocissimo: 1'31"130, cioè appena nove decimi dal primato del particolare tracciato di Most, caratterizzato da una chicane lentissime e curve molto veloci da "pelo", uno sviluppo molto severo per le gomme tanto che Pirelli ha portato solo gomme molto dure, come a Phillip Island. Nel mazzo c'è anche una posteriore evoluzione, mai provata da nessuno.

Sofuoglu imbarazza la Yamaha

Nella girandola di aggiustamenti del flussometro, c'è anche da registrare il mezzo litro/ora in più concesso a Yamaha. Le due ufficiali però sono molto indietro (Vierge 14°, Locatelli 17°). Lo smacco è trovare il turco Bahattin Sofouglu, con la Yamaha R1 della privatissima Motoxracing, in ottava posizione, a otto decimi dalla Ducati ma mezzo secondo meglio del primo ufficiale. Non Un pò meglio Stefano Manzi con la R1 gestita da GRT, nono. La Yamaha sta facendo lo sviluppo tecnico del...gambero. Vedremo se in FP2 (ore 15) cambierà qualcosa.
Superbike Most: classifica prove 1

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Nicolò Bulega

diPaolo Gozzi

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