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Sorpresa Yamaha, Quartararo ammette: "Non posso essere sempre incazzato"

MotoGP
di Matteo Bellan
venerdì, 15 maggio 2026 alle 19:05
Fabio Quartararo pilota Yamaha MotoGP
Sorpresa Yamaha a Barcellona, Quartararo ammette: "Non posso essere sempre incazzato"
Due M1 in top 10 nelle pre-qualifiche in Catalunya, chi se l'aspettava? Intanto Quartararo spiega di aver modificato il suo approccio.
A Le Mans la Yamaha ha vissuto il suo migliore weekend della stagione MotoGP 2026 e c'è grande curiosità di vedere come andranno le cose a Barcellona, su una pista con poco grip e un notevole consumo gomme. Il venerdì di prove è terminato con due M1 che hanno guadagnato l'accesso alla Q2 delle qualifiche. La migliore è stata quella di Jack Miller, nono davanti a Fabio Quartararo. Considerando le caratteristiche del tracciato e quelle della moto di Iwata, è probabile che sulla distanza ci sarà da soffrire, però essere in top 10 in questo venerdì è comunque qualcosa di positivo e che dà morale.

MotoGP Barcellona, Prove: il bilancio di Quartararo

Intervistato da Sky Sport MotoGP, il campione del mondo 2021 ha raccontato come ha vissuto le pre-qualifiche di oggi in Catalunya: "È stata una Practice strana. Abbiamo fatto un po' di casino nel box. Ho fatto un solo giro in ciascuno dei due run di time attack, ho fatto fatica a scaldare la gomma anteriore. Non pensavo di fare questo tempo e, soprattutto, di entrare in Q2".
Anche se il risultato di questo pomeriggio è positivo, Quartararo non si illude di avere tra le mani una Yamaha M1 in grado di farlo essere competitivo come a Le Mans: "Penso che andrà un po' peggio, perché qui il grip è molto basso e facciamo tanta fatica. Speriamo che sabato la situazioni migliori e di riuscire a fare uno step in termini di grip, così da avere un aiuto".
Il pilota francese appare più sereno e ammette che il suo atteggiamento è un po' cambiato, dopo aver manifestato più volte delusione a inizio stagione: "Non posso essere sempre incazzato, arrabbiato... Penso che essere un po' più tranquillo è molto meglio per me, per il team e per lavorare assieme. La stagione è lunga e non posso essere sempre arrabbiato".
A volte Quartararo è stato criticato per essere stato spesso severo con il progetto Yamaha, inevitabilmente indietro a causa del passaggio dal motore 4 in linea a quello V4. Si aspettava una M1 più competitiva ed è stato frustrante ritrovarsi a lottare per posizioni molto lontane da quelle a cui ambisce. Ultimamente ha potuto constatare qualche progresso da parte della casa di Iwata e forse anche questo lo ha aiutato ad avere un approccio più positivo.

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Fabio Quartararo

diMatteo Bellan

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