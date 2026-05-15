Due M1 in top 10 nelle pre-qualifiche in Catalunya, chi se l'aspettava? Intanto Quartararo spiega di aver modificato il suo approccio.

A Le Mans la Yamaha ha vissuto il suo migliore weekend della stagione MotoGP 2026 e c'è grande curiosità di vedere come andranno le cose a Barcellona, su una pista con poco grip e un notevole consumo gomme. Il venerdì di prove è terminato con due M1 che hanno guadagnato l'accesso alla Q2 delle qualifiche. La migliore è stata quella di Jack Miller, nono davanti a Fabio Quartararo . Considerando le caratteristiche del tracciato e quelle della moto di Iwata, è probabile che sulla distanza ci sarà da soffrire, però essere in top 10 in questo venerdì è comunque qualcosa di positivo e che dà morale.

MotoGP Barcellona, Prove: il bilancio di Quartararo

È stata una Practice strana. Abbiamo fatto un po' di casino nel box. Ho fatto un solo giro in ciascuno dei due run di time attack, ho fatto fatica a scaldare la gomma anteriore. Non pensavo di fare questo tempo e, soprattutto, di entrare in Q2". Intervistato da Sky Sport MotoGP, il campione del mondo 2021 ha raccontato come ha vissuto le pre-qualifiche di oggi in Catalunya : "".

Anche se il risultato di questo pomeriggio è positivo, Quartararo non si illude di avere tra le mani una Yamaha M1 in grado di farlo essere competitivo come a Le Mans: "Penso che andrà un po' peggio, perché qui il grip è molto basso e facciamo tanta fatica. Speriamo che sabato la situazioni migliori e di riuscire a fare uno step in termini di grip, così da avere un aiuto".

Il pilota francese appare più sereno e ammette che il suo atteggiamento è un po' cambiato, dopo aver manifestato più volte delusione a inizio stagione: "Non posso essere sempre incazzato, arrabbiato... Penso che essere un po' più tranquillo è molto meglio per me, per il team e per lavorare assieme. La stagione è lunga e non posso essere sempre arrabbiato".

A volte Quartararo è stato criticato per essere stato spesso severo con il progetto Yamaha, inevitabilmente indietro a causa del passaggio dal motore 4 in linea a quello V4. Si aspettava una M1 più competitiva ed è stato frustrante ritrovarsi a lottare per posizioni molto lontane da quelle a cui ambisce. Ultimamente ha potuto constatare qualche progresso da parte della casa di Iwata e forse anche questo lo ha aiutato ad avere un approccio più positivo.