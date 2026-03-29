Gara MotoGP Austin: Bezzecchi scatenato cala il tris, vince tutto l'Aprilia

Marco Bezzecchi l'ha rifatto, e adesso sono tre trionfi in fila in tre GP disputati in questo inizio di Mondiale tutto nel segno dell'Aprilia. Il riminese, considerando anche il finale '25, è in striscia vincente da 5 gare, condotte sempre al comando. Salutate il nuovo fenomeno della top class.

La RS-GP adesso è la MotoGP da battere e ad Austin si è presa tutto, inclusa la Sprint battezzata da Jorge Martin dopo lo scivolone del Bez. Un errore pesante, che Marco ha rimediato subito. Questo tracciato, una volta, era terreno di caccia di Marc Marquez, ora non più. Il campione in carica è finito quinto, affossato dal long lap penalty comminatogli per sorpasso azzardato e conseguenze coinvolgimento nella caduta di Fabio Di Giannantonio nella Sprint. Il campionato del numero uno non decolla e la Ducati dovrà capire perchè il primato tecnico è sfumato.

Non era questione di carcassa

L'Aprilia e Marco Bezzecchi avevano fatto la differenza in Thailandia e Brasile sfruttando a meraviglia la posteriore Michelin con carcassa rinforzata, considerata ostica per la Ducati. Ad Austin gli pneumatici erano standard, identici a quelli con cui l'anno scorso Ducati e Marquez gonfiavano il petto. Ma non è cambiato niente: Bez e le Aprilia davanti, Ducati e il suo pilota di riferimento.

Gara MotoGP Austin: il racconto della gara live

1° giro - Marco Bezzecch i è partito dalla seconda fila (quarta casella) per la penalizzazione di due posizioni comminata per aver ostacolato Marc Marquez in qualifica. Ma il Ben recupera con uno scatto felino: secondo alla prima curva dietro Acosta. Nel rettilineo più lungo il sorpasso, con una toccata! Al primo passaggio sul traguardo: Bezzecchi-Acosta-Martin e Diggia che al primo giro ha strappato la posizione a Marquez

2° giro - Cade Zarco, pilota OK: era tredicesimo. L'Aprilia del Bez è senza l'aletta sul codone a sinistra volata via nel contatto con Acosta. Finisce lungo Mir, che però non perde posizioni: sesto. Bez-Acosta e Martin prendono un secondo di margine.

3° giro - Intanto Bez stabilisce il record di giri consecutivi al comando: 104, battuto il primato di Jorge Lorenzo che aveva guidato in testa per 103 tornate.

4° giro - Marc Marquez sconta il long lap penalty imposto per aver fatto cadere Diggia nella Sprint. Entra in corsia settimo e rientra 11°.

5° giro - Martin prova a superare Acosta ma va dritto e la KTM si riprende il secondo posto. Bez guadagna 3 decimi.

6° giro - Viene comminato un long lap penalty anche a Mir per aver tagliato la pista nel dritto al giro 2. Ma prima di scontare la sanzione l'ex iridato cade: pilota OK.

7° giro - Bez al comando, giro velocissimo e vantaggio che sale ad un secondo. Dietro è bagarre fra Acosta, Martin e Diggia che punta l'Aprilia dello spagnolo.

8° giro - Le quattro Yamaha sono sconsolatamente in fondo al gruppo: la crisi di Iwata è sempre più grave.

9° giro - Marc Marquez ha guadagnato due posizioni, adesso è nono ma orami le Aprilia sono lontanissime. Austin non è più terreno di caccia del campionissimo Ducati.

10° giro - A metà gara il Bez è davanti inseguito da Acosta a meno di un secondo, poi Martin, Diggia, Bagnaia e uno scatenato Ogura autore del giro veloce.

11° giro - Bez accarezza il record di Ogura e torna sopra al secondo di vantaggio. Diggia quarto resta in gioco per il podio.

12° giro - Ogura supera Bagnaia: quinto. Anche l'Aprilia Trackhouse, in livrea a stelle e strisce, sta volando.

13° giro - Bez davanti da metà del primo giro sembra in controllo della situazione. La gara resta molto tesa, tutto è ancora in gioco: Ogura piomba sul codino del Diggia.

14° giro - Superlativo sorpasso di Ogura su Diggia: ora il Giappone è quarto, mentre Martin supera Acosta complice un piccolo errore del pilota KTM alla curva 1. Il primato del Bez è in pericolo?

15° giro - Comincia l'ultimo quarto del GP: nel gruppetto degli inseguitori Bagnaia sesto deve difendersi da Bastianini e dai fratelli Marquez, in bagarre fra loro.

16° giro - Colpo di scena: Ogura rallenta vistosamente, problema tecnico sull'Aprilia Trackhouse. Era quarto il giapponese, con il podio nel mirino.

17° giro - Bez veleggia, c'è lotta in famiglia Ducati: Marquez sta tentando di superare Bagnaia per il quinto. Ma c'è anche Bastianini a punzecchiare le Ducati: che spettacolo!

18° giro - A due giri dalla fine Bez può gestire ancora un secondo su Martin che pare aver domato Acosta. Quarto Diggia.

19° giro (ULTIMO) - Superlativa vittoria del Bez che vince a braccia alzate: una prestazione da incorniciare con la prima che festeggia la doppietta. Terzo gradino del podio per Acosta.

MOTOGP AUSTIN, RISULTATI GARA: ORDINE DI ARRIVO E CLASSIFICA FINALE