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Bezzecchi sprecone, errore pesante nella Sprint: arriva anche la "strigliata" di Aprilia

MotoGP
di Matteo Bellan
domenica, 29 marzo 2026 alle 11:50
Marco Bezzecchi pilota Aprilia MotoGP caduto nella Sprint ad Austin, USA GP
MotoGP Austin, Bezzecchi sbaglia e butta via punti: Aprilia lo "bacchetta"
Deludente Sprint di Bezzecchi, caduto quando il podio sembrava certo: punti buttati e un'altra lezione da imparare per diventare campione del mondo MotoGP.
Il processo di maturazione di Marco Bezzecchi non è ancora completato, la sprint race ad Austin lo ha confermato. All'ottavo degli undici giri si trovava in seconda posizione, conquistata il giro prima, quando è scivolato e si è ritirato. La troppa voglia di andare a riprendere Pecco Bagnaia, in quel momento leader della corsa e poi beffato nel finale da Jorge Martin, lo ha portato a commettere un errore evitabile. Podio e punti buttati, testa della classifica mondiale persa (Martinator a +1).
Massimi Rivola, amministratore delegato di Aprilia Racing, si è così espresso a Sky Sport MotoGP in merito allo sbaglio commesso dal riminese: "Mi dispiace, perché non bisogna buttar via questi punti. È già la seconda volta che succede quest’anno. Al momento, è questo l’unico vero limite di Marco, per il resto può far bene". Parole giuste. Quel limite va eliminato per puntare a vincere il titolo, cosa che a Martin è già riuscita con la Ducati del team Prima Pramac nel 2024 e che forse lo rende più pronto del compagno.

MotoGP Austin: Bezzecchi mastica amaro dopo la Sprint, ma vuole reagire

Tanta la delusione di Bezzecchi nell'intervista concessa ai microfoni di Sky Sport MotoGP: "Un peccato, ho fatto un errore che non dovevo fare. Ho esagerato un po' in staccata. Venivo su forte e dovevo essere più paziente, invece ho commesso questo errore. Peccato, ma cercherò di rifarmi nella gara lunga. Ho staccato un po' dopo rispetto al giro precedente e mi è un po' scomposta la moto, ho provato comunque a metterla dentro in curva e non ci sono stato. Questo è stato l'errore".
Il pilota romagnolo ha ammesso l'errore, ha un po' esagerato in quel frangente e gli è costato caro. È consapevole di dover apportare qualche cambiamento di approccio per il futuro, perché è arrivato a due cadute e due ritiri in tre sprint disputate nel campionato 2026: "Devo migliorare tanto, anche se in questo momento devo solo pensare a domenica, perché devo cercare di recuperare il weekend. Siamo abbiamo veloci e parto abbastanza avanti, quindi cerchiamo di fare una bella gara e di rifarci".
Focus sulla gara di oggi, nella quale si correrà con gomma posteriore media, più gradita a Bezzecchi e anche a Martin, che l'ha sfruttata già nella Sprint. Il potenziale Aprilia è alto e il sogno del team è fare un'altra doppietta, come in Brasile. Quando c'è un potenziale di questo tipo, è un peccato sprecarlo e buttare via punti. Sicuramente MB72 ha imparato la lezione e si gestirà meglio nella gara lunga.

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