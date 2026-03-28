Martin in trionfo con l'Aprilia, sorpasso decisivo all'ultimo giro su Bagnaia: Sprint con tante emozioni al COTA.

Aver montato la gomma media sia all'anteriore sia al posteriore (unico a farlo) ha pagato: Jorge Martin ha recuperato tutto lo svantaggio su Pecco Bagnaia e all'ultimo giro ha conquistato la vittoria della sprint race MotoGP ad Austin. Diventa anche leader della classifica mondiale. Sul podio con loro pure Pedro Acosta con la KTM, ma è sotto investigazione per la pressione della gomme.

Da sottolineare la prestazione di Enea Bastianini, quarto con la RC16 del team Tech3. In top 9, quindi a punti, anche i seguenti piloti: Alex Marquez, Luca Marini, Ai Ogura, Raul Fernandez e Johann Zarco. Senza punti Marc Marquez e Marco Bezzecchi, entrambi caduti. Caduto e ritirato il poleman Fabio Di Giannantonio, coinvolto da MM93 nella sua caduta.

MotoGP Austin 2026: il racconto della sprint race

1° giro: alla partenza Bagnaia beffa tutti e si prende la prima posizione, seguito da Acosta, Di Giannantonio, Marquez, Mir, Martin, Bezzecchi. Nel settore 3 caduta di Marquez in curva 12, coinvolge anche Diggia! Entrambi risalgono in moto per cercare di arrivare comunque al traguardo. Guarda com'è andata nei video qui sopra.

2° giro: Bagnaia leader, tallonato da Acosta. Mir terzo con la Honda, con le Aprilia di Martin e Bezzecchi attaccate. In zona punti anche Alex Marquez, Marini, Bastianini e Fernandez.

3° giro: Bagnaia allunga, mentre Acosta si ritrova il quartetto Mir-Martin-Bezzecchi-Alex alle calcagna.

4° giro: Pecco prende oltre 1 secondo di vantaggio sul gruppetto degli inseguitori. Martin supera Mir in curva 1 e successivamente infila anche Acosta. Bezzecchi nell'ultimo settore supera Mir e diventa quarto. In top 9 anche Alex, Marini, Bastianini e Fernandez. Si ritira definitivamente Diggia.

5° giro: Bezzecchi strappa la terza posizione ad Acosta. Nel frattempo si sono ritirati sia Moreira sia Razgatlioglu per dei problemi tecnici.

7° giro: Bagnaia ha circa 1"5 di vantaggio su Martin, che ha Bezzecchi appiccato. Il riminese attacca conquista la seconda posizione.

8° giro: Bezzecchi cade e butta via un podio sicuro. Intanto Bastianini è sesto, davanti a Marini, Fernandez e Ogura. Marc Marquez diciottesimo, ultimo. Rins cade e si ritira.

10° giro: Martin a 9 decimi da Bagnaia. Mir attaccato ad Acosta, mentre Bastianini sta cercando di togliere la quinta posizione ad Alex Marquez.

11° (ULTIMO) GIRO: Mir è caduto in curva 1, mentre Martin ha ripreso Bagnaia e lo supera in curva 11 rischiando anche un patatrac. Bastianini intanto è quarto davanti ad Alex.

VITTORIA DI MARTIN DAVANTI A BAGNAIA E ACOSTA. A PUNTI ANCHE BASTIANINI, ALEX MARQUEZ, MARINI, OGURA, FERNANDEZ E ZARCO.

MOTOGP AUSTIN 2026, RISULTATI SPRINT: ORDINE DI ARRIVO E CLASSIFICA FINALE