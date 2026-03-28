Qualifiche MotoGP Austin: Diggia ancora in pole, scintille Marquez-Bezzecchi

Nella Q2 il più veloce di tutti è Di Giannantonio, davanti come in Brasile: tante emozioni al COTA. Marquez in seconda fila

Le attese Qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti 2026 sono terminate con la pole position conquistata da Fabio Di Giannantonio, alla seconda consecutiva. In prima fila ad Austin anche l'Aprilia di Marco Bezzecchi e la KTM di Pedro Acosta.

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Le Qualifiche sono iniziate con la Q1, sessione che assegna i due posti rimanenti per la Q2. A prenderseli sono stati Fermin Aldeguer con la Ducati del team BK8 Gresini e Joan Mir con la Honda del team HRC. Raul Fernandez su Aprilia del team Trackhouse beffato è rimasto fuori per 19 millesimi. Bene il rookie Diogo Moreira, che scatterà dalla quattordicesima casella della griglia MotoGP ad Austin. A suo fianco ci sarà il compagno di squadra Johann Zarco.

Fabio Quartararo migliore pilota Yamaha, ma partirà solo dalla sedicesima posizione. Vicino a lui Toprak Razgatlioglu, che con la M1 del team Prima Pramac è stato più lento del francese di 192 millesimi. In grande difficoltà Franco Morbidelli, penultimo in griglia con la sua Ducati VR46. Peggio di lui solo Alex Rins con l'altra Yamaha della squadra ufficiale.

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Non ho visto, ho rallentato perché davanti a me si sono praticamente fermati. Quindi, non ne ho idea...". In seconda fila con MM93 anche Pecco Bagnaia e Joan Mir, fantastico con la sua Honda RC213V dopo aver superato la Q1. Quella di Di Giannantonio è una pole position con tempo record. Quasi 2 decimi rifilati a Bezzecchi, sotto investigazione per un episodio che ha fatto arrabbiare Marc Marquez (sesto tempo). Il pilota Aprilia potrebbe aver ostacolato il rivale Ducati durante un suo time attack, vedremo se ci sarà una penalità. Al parco chiuso, ai microfoni di Sky Sport MotoGP, ha così commentato: "". In seconda fila con MM93 anche Pecco Bagnaia e Joan Mir, fantastico con la sua Honda RC213V dopo aver superato la Q1.

Terza fila aperta dall'Aprilia RS-GP26 di Jorge Martin, che al via di sprint e gara sarà affiancato dalla Ducati Gresini di Alex Marquez e dalla Honda HRC di Luca Marini. In quarta troviamo Fermin Aldeguer, Ai Ogura ed Enea Bastianini. Il giapponese è sotto investigazione, perché potrebbe aver ostacolato Bagnaia in una dinamica simile a quella Bezzecchi-Marquez. E c'è anche un altro episodio che coinvolge Marquez e Bastianini nel mirino dello Stewards Panel: in questo caso con Marc che potrebbe aver danneggiato Enea. La griglia potrebbe cambiare, si attendono comunicazioni.

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