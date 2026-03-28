MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Mondiale SBK 2026, round Portimao: la classifica piloti aggiornata dopo Gara 1

Superbike
di Matteo Bellan
sabato, 28 marzo 2026 alle 18:25
Nicolò Bulega e Iker Lecuona piloti Aruba Ducati Superbike WorldSBK a Portimao
Doppietta Ducati nella prima manche in Portogallo, bene anche BMW con Oliveira: eccome come cambia la situazione nel Mondiale Superbike.
Pole position da record e poi vittoria in Gara 1, un sabato niente male per Nicolò Bulega a Portimao. Bravo a mantenere la prima posizione al momento della partenza, il pilota del team Aruba Ducati ha fatto il suo ritmo e si è mai reso attaccabile dal suo compagno di squadra Iker Lecuona. L’emiliano arriva a quattro vittorie consecutive nel 206 ed è leader della classifica generale Superbike a punteggio pieno, mentre lo spagnolo ottiene il suo primo podio con la Panigale V4 R e si porta in terza posizione nel Mondiale.
In seconda c’è sempre Axel Bassani, che però in Gara 1 SBK in Portogallo si è classificato solamente ottavo con la sua Bimota. Podio, invece, per l’eroe di casa Miguel Oliveira con la BMW M 1000 RR. Correre in patria ha dato una carica in più al pilota portoghese, che ha fatto una grande differenza rispetto al compagno di squadra Danilo Petrucci (decimo al traguardo). Nella graduatoria generale è quarto con 30 punti.

Mondiale Superbike, round Portogallo: nuove classifiche piloti e costruttori

CAMPIONATO PILOTI
  1. Nicolò Bulega 87 punti
  2. Axel Bassani 50 punti
  3. Iker Lecuona 39 punti
  4. Miguel Oliveira 33
  5. Lorenzo Baldassarri 30
  6. Alex Lowes 29
  7. Sam Lowes 27
  8. Yari Montella 26
  9. Alvaro Bautista 26
  10.  Garrett Gerloff 24
  11. Danilo Petrucci 22
  12. Tarran Mackenzie 19
  13. Andrea Locatelli 18
  14. Alberto Surra 12
  15. Xavi Vierge 10
  16. Tetsuta Nagashima 7
  17. Remy Gardner 6
  18. Stefano Manzi 2
  19. Bahattin Sofuoglu 1
  20. Ryan Vickers 1
CAMPIONATO COSTRUTTORI
  1. Ducati 87 punti
  2. Bimota 55
  3. BMW 34
  4. Yamaha 24
  5. Kawasaki 24
  6. Honda 7

Leggi anche

Portimao Gara 1: Nicolò Bulega propotente, in Superbike AAA avversari cercasiPortimao Gara 1: Nicolò Bulega propotente, in Superbike AAA avversari cercasi
Portimao: Nicolò Bulega Superpole da record rimette a cuccia lo scudieroPortimao: Nicolò Bulega Superpole da record rimette a cuccia lo scudiero
Nicolò Bulega

diMatteo Bellan

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

P90633547_highRes_27th-29th-march-2026_result
Superbike

Miguel Oliveira ridà slancio alla BMW nella Superbike a Portimao, ma Danilo Petrucci?

28 marzo 2026
Superbike Portimao, Nicolò Bulega domina gara 1
Superbike

Portimao Gara 1: Nicolò Bulega prepotente, in Superbike AAA avversari cercasi

28 marzo 2026
Superbike Portimao: Bulega fa il fenomeno, Superpole da record!
Superbike

Portimao: Nicolò Bulega Superpole da record rimette a cuccia lo scudiero

28 marzo 2026

Altre notizie

Marco Bezzecchi pilota Aprilia MotoGP seduto nel box ad Austin

GP Austin, ufficiale: Bezzecchi e Marini penalizzati per aver ostacolato Marquez

MotoGP
P90633547_highRes_27th-29th-march-2026_result

Miguel Oliveira ridà slancio alla BMW nella Superbike a Portimao, ma Danilo Petrucci?

Superbike
Marc Marquez e Marco Bezzecchi nelle Qualifiche MotoGP ad Austin

Qualifiche MotoGP Austin: Diggia ancora in pole, scintille Marquez-Bezzecchi

MotoGP
Superbike Portimao, Nicolò Bulega domina gara 1

Portimao Gara 1: Nicolò Bulega prepotente, in Superbike AAA avversari cercasi

Superbike
Supersport Portimao: Valentin Debise vince gara 1, storico successo della cinese ZXMoto

Supersport Portimao gara 1: ZXMoto fa la storia, ora i cinesi vincono

In Pista

Articoli popolari

Marc Marquez caduto nella FP1 MotoGP ad Austin, USA

MotoGP Austin, classifica FP1: Acosta-KTM in vetta, Marquez cade e reagisce

MotoGP
Marc Marquez e Marco Bezzecchi nelle Qualifiche MotoGP ad Austin

Qualifiche MotoGP Austin: Diggia ancora in pole, scintille Marquez-Bezzecchi

MotoGP
Superbike Portimao, prove 2: Nicolò Bulega è stato il più veloce nelle due sessioni del venerdi

Portimao Prove 2: Bulega sempre la stessa storia, Rea ritorno con il botto!

Superbike
Jorge Martin

Jorge Martin impulsivo: ora sei pentito di aver lasciato l'Aprilia?

MotoGP
Marc Marquez pilota Ducati MotoGP ad Austin

MotoGP Austin, risultati Practice: Marquez show, ma che Ogura! Tanta Italia in Q2

MotoGP

Loading