Doppietta Ducati nella prima manche in Portogallo, bene anche BMW con Oliveira: eccome come cambia la situazione nel Mondiale Superbike.

Pole position da record e poi vittoria in Gara 1 , un sabato niente male per Nicolò Bulega a Portimao. Bravo a mantenere la prima posizione al momento della partenza, il pilota del team Aruba Ducati ha fatto il suo ritmo e si è mai reso attaccabile dal suo compagno di squadra Iker Lecuona. L’emiliano arriva a quattro vittorie consecutive nel 206 ed è leader della classifica generale Superbike a punteggio pieno, mentre lo spagnolo ottiene il suo primo podio con la Panigale V4 R e si porta in terza posizione nel Mondiale.

In seconda c’è sempre Axel Bassani, che però in Gara 1 SBK in Portogallo si è classificato solamente ottavo con la sua Bimota. Podio, invece, per l’eroe di casa Miguel Oliveira con la BMW M 1000 RR. Correre in patria ha dato una carica in più al pilota portoghese, che ha fatto una grande differenza rispetto al compagno di squadra Danilo Petrucci (decimo al traguardo). Nella graduatoria generale è quarto con 30 punti.

Mondiale Superbike, round Portogallo: nuove classifiche piloti e costruttori

CAMPIONATO PILOTI

Nicolò Bulega 87 punti Axel Bassani 50 punti Iker Lecuona 39 punti Miguel Oliveira 33 Lorenzo Baldassarri 30 Alex Lowes 29 Sam Lowes 27 Yari Montella 26 Alvaro Bautista 26 Garrett Gerloff 24 Danilo Petrucci 22 Tarran Mackenzie 19 Andrea Locatelli 18 Alberto Surra 12 Xavi Vierge 10 Tetsuta Nagashima 7 Remy Gardner 6 Stefano Manzi 2 Bahattin Sofuoglu 1 Ryan Vickers 1

CAMPIONATO COSTRUTTORI