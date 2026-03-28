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Portimao: Nicolò Bulega Superpole da record rimette a cuccia lo scudiero

Superbike
di Paolo Gozzi
sabato, 28 marzo 2026 alle 12:38
Superbike Portimao: Bulega fa il fenomeno, Superpole da record!
Nicola Bulega cancella il record assoluto di Toprak Razgatlioglu in una Superpole da record. Il leader del Mondiale ha acceso i fuochi artificiali del secondo atto del Mondiale a Portimao: è bastato "l'affronto" del neo compagno di squadra Iker Lecuona per scatenare il talento del ducatista.
Nelle tre sessioni di prove Bulega aveva lavorato in ottica gara, lasciando che gli altri giocassero con la gomma soffice. In qualifica, a parità di copertura, Iker Lecuona ha provato a dare lo schiaffo. Il 1'38"637 dello spagnolo sembrava la sentenza, ma c'era ancora da fare i conti con Bulegass. Al secondo tentativo (quindi con la gomma già abbondantemente cotta) è uscito dal cilindro un fantasmagorico 1'38"495: l'anno scorso Toprak Razgatlioglu era partito davanti con 1'39"081. Sembrava un limite difficilmente scalfitile e invece è stato limato di oltre mezzo secondo!

La nuova Ducati ha scavato il solco 

La prima fila è completata da uno Yari Montella che ormai non è più la sorpresa, ma una splendida realtà del Mondiale. Quindi ci sono due Panigale V4 R ufficiali e la satellite del team Barni davanti a tutti. La nuova versione, con il forcellone bibraccio e altre piccole migliorie, ha ulteriormente allargato la forbice di prestazioni che già prima esisteva, e adesso rischia di diventare abissale.

Miguel Oliviera e la BMW si inchinano

Fino allo scorso ottobre c'era Toprak Razgatlioglu a fare da "fattore di bilanciamento" naturale. Nelle sue mani la BMW volava, per cui contro la Ducati c'era sfida. In questa qualifica Miguel Oliveira, il sostituto piovuto dalla MotoGP, ha incassato sei decimi, fermandosi al quarto tempo. Danilo Petrucci, nono tempo, ha beccato otto decimi: l'umbro scatterà dalla terza fila. Certo, l'inverno di test avversato dal maltempo non ha aiuto i nuovi piloti della BMW. Ma i primi segnali non sono tanto incoraggianti. La gara non promette di meglio "perchè ho un gran passo, sono veramente felice di come sta andando" ha chiosato Nicolò Bulega. Non avevamo dubbi...

L'ora della verità 

Alle 16:30 (ora italiana) la prima sfida del week end lusitano. Bulega parte dall'alto dei suoi 62 punti, avendo fatto bottino pieno nell'antipasto in Australia. Nicolò è in striscia vincente da sette gare, considerando anche il poker con cui aveva concluso la passata stagione. C'è qualcuno in grado di batterlo e dare interesse a questo Mondiale Superbike che rischia di essere a senso unico? Qui, lo scorso anno, Toprak Razgatlioglu fece il pieno, vincendo tutto, sempre dopo sfide all'ultimo metro con lo stesso Nicolò. Il turco detiene anche il record ufficiale della pista: 1'39"441 siglato nella Superpole Race di un anno fa.

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