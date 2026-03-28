Iker Lecuona si è svegliato: il neo acquisto della Ducati è stato velocissimo nella terza e ultima sessione di prove della Superbike Mondiale a Portimao. Si dà una mossa anche la BMW con Miguel Oliveira: sono solo effetti speciali o qualcosa di serio in ottica gara?

L'ultimo scorcio di prove libere, appena venti minuti a disposizione, è stata più che altro il test generale della Superpole. Nel finale tanti hanno montano la gomma nuova soffice, "inquinando" la classifica che per buona parte del turno ha visto davanti il solito Nicolò Bulega. Che, fra i piloti di punta, è stato l'unico a simulare una (mezza) gara, ovviamente con riscontri molto interessanti, sul 1'40" bassissimo e puntata finale in 1'40"795, in configurazione gara.

Lecuona ad un soffio da Toprak

Le prove dunque vanno interpretate e non c'è dubbio che Bulega, aldilà dei piccoli dubbi di assetto di cui ha parlato in coda al venerdi, resti il favorito d'obbligo. Iker Lecuona con l'altra Panigale V4 R ufficiale però ha girato fortissimo, avvicinando il primato assoluto del tracciato siglato l'anno scorso da Toprak Razgatlioglu: 1'31"186 contro 1'39"081 dell'asso turco.

Montella continua a macinare

Ma il mio tempo ideale sul giro era già discreto, per cui il potenziale non si era visto tutto" confida il portoghese. "In Superpole spero di poter conquistare un posto nelle prime due file, sarebbe una bella base di partenza." Il riferimento non è solo Nicolò Bulega, ma anche le tre vittorie centrate da Razgatlioglu con la BMW su questo tracciato l'anno scorso. Con la stessa moto non decolla Danilo Petrucci, solo dodicesimo. Che però - a differenza del compagno di team - potrebbe essersi concentrato più sul passo gara. La Superpole (ore 12:15 italiane) chiarirà qualche dubbio. Lecuona ha dato mezzo secondo a Yari Montella, che continua la sua scalata al vertice del Mondiale. Ne abbiamo parlato qui, ecco l'approfondimento. Terzo tempo per la BMW di Miguel Oliveira, 1'39"622, decisamente meglio rispetto al giorno precedente. "confida il portoghese." Il riferimento non è solo Nicolò Bulega, ma anche le tre vittorie centrate da Razgatlioglu con la BMW su questo tracciato l'anno scorso. Con la stessa moto non decolla Danilo Petrucci, solo dodicesimo. Che però - a differenza del compagno di team - potrebbe essersi concentrato più sul passo gara. La Superpole (ore 12:15 italiane) chiarirà qualche dubbio.