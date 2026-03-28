MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Portimao Prove 3: Lecuona primo colpo, la BMW si dà una mossa

Superbike
di Paolo Gozzi
sabato, 28 marzo 2026 alle 11:19
Superbike: la BMW campione del Mondo ancora non trova il bandolo della matassa, ecco perchè
Iker Lecuona si è svegliato: il neo acquisto della Ducati è stato velocissimo nella terza e ultima sessione di prove della Superbike Mondiale a Portimao. Si dà una mossa anche la BMW con Miguel Oliveira: sono solo effetti speciali o qualcosa di serio in ottica gara?
L'ultimo scorcio di prove libere, appena venti minuti a disposizione, è stata più che altro il test generale della Superpole. Nel finale tanti hanno montano la gomma nuova soffice, "inquinando" la classifica che per buona parte del turno ha visto davanti il solito Nicolò Bulega. Che, fra i piloti di punta, è stato l'unico a simulare una (mezza) gara, ovviamente con riscontri molto interessanti, sul 1'40" bassissimo e puntata finale in 1'40"795, in configurazione gara.

Lecuona ad un soffio da Toprak

Le prove dunque vanno interpretate e non c'è dubbio che Bulega, aldilà dei piccoli dubbi di assetto di cui ha parlato in coda al venerdi, resti il favorito d'obbligo. Iker Lecuona con l'altra Panigale V4 R ufficiale però ha girato fortissimo, avvicinando il primato assoluto del tracciato siglato l'anno scorso da Toprak Razgatlioglu: 1'31"186 contro 1'39"081 dell'asso turco.

Montella continua a macinare

Lecuona ha dato mezzo secondo a Yari Montella, che continua la sua scalata al vertice del Mondiale. Ne abbiamo parlato qui, ecco l'approfondimento. Terzo tempo per la BMW di Miguel Oliveira, 1'39"622, decisamente meglio rispetto al giorno precedente. "Ma il mio tempo ideale sul giro era già discreto, per cui il potenziale non si era visto tutto" confida il portoghese. "In Superpole spero di poter conquistare un posto nelle prime due file, sarebbe una bella base di partenza." Il riferimento non è solo Nicolò Bulega, ma anche le tre vittorie centrate da Razgatlioglu con la BMW su questo tracciato l'anno scorso. Con la stessa moto non decolla Danilo Petrucci, solo dodicesimo. Che però - a differenza del compagno di team - potrebbe essersi concentrato più sul passo gara. La Superpole (ore 12:15 italiane) chiarirà qualche dubbio.
Superbike Portimao: la classifica riepilogativa delle prove

Leggi anche

La scalata di Yari Montella: il ragazzo del Sud sta diventano un big SuperbikeLa scalata di Yari Montella: il ragazzo del Sud sta diventano un big Superbike
Andrea Locatelli e Yamaha attardati a Portimao: cosa non va?Andrea Locatelli e Yamaha attardati a Portimao: cosa non va?
"Se sei incerto...tieni aperto!" la biografia del grande Giovanni Di Pillo. Disponibile in libreria e su Amazon Libri
Bmw Motorrad

diPaolo Gozzi

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Superbike Portimao: Bulega fa il fenomeno, Superpole da record!
Superbike

Portimao: Nicolò Bulega Superpole da record rimette a cuccia lo scudiero

28 marzo 2026
Yari Montella si conferma al top nella Superbike Mondiale a Portiamo: che bel venerdi
Superbike

La scalata di Yari Montella: il ragazzo del Sud sta diventano un big Superbike

28 marzo 2026
Locatelli_result
Superbike

Andrea Locatelli e Yamaha attardati a Portimao: cosa non va?

27 marzo 2026

Altre notizie

Superbike Portimao: Bulega fa il fenomeno, Superpole da record!

Portimao: Nicolò Bulega Superpole da record rimette a cuccia lo scudiero

Superbike
Jorge Martin pilota Aprilia MotoGP nel box ad Austin, GP USA

GP Austin, Jorge Martin confessa: "A volte non capisco l'Aprilia"

MotoGP
Pedro Acosta

Pedro Acosta e la maglietta "hot" che infiamma il paddock

MotoGP
Yari Montella si conferma al top nella Superbike Mondiale a Portiamo: che bel venerdi

La scalata di Yari Montella: il ragazzo del Sud sta diventano un big Superbike

Superbike
Marc Marquez

Marc Marquez da paura a 192 km/h: "Dolori alla colonna cervicale"

MotoGP

Articoli popolari

Jonathan Rea pilota Honda HRC Superbike WorldSBK seduto nel box

SBK, Jonathan Rea racconta: "Non riuscivo a spiegare quanto dolore avessi"

Superbike
Marc Marquez caduto nella FP1 MotoGP ad Austin, USA

MotoGP Austin, classifica FP1: Acosta-KTM in vetta, Marquez cade e reagisce

MotoGP
Superbike Portimao, prove 2: Nicolò Bulega è stato il più veloce nelle due sessioni del venerdi

Portimao Prove 2: Bulega sempre la stessa storia, Rea ritorno con il botto!

Superbike
Jorge Martin

Jorge Martin impulsivo: ora sei pentito di aver lasciato l'Aprilia?

MotoGP
Marc Marquez pilota Ducati MotoGP ad Austin

MotoGP Austin, risultati Practice: Marquez show, ma che Ogura! Tanta Italia in Q2

MotoGP

Loading