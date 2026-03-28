Pedro Acosta e la maglietta "hot" che infiamma il paddock

Pedro Acosta è arrivato nel paddock MotoGP in Texas facendo subito notizia. Non solo per il miglior crono stabilito nella prima sessione di prove libere del GP di Austin, ma per una maglietta che ha subito fatto il giro del web.

Cinico in conferenza stampa

di non avere aspettative", su un circuito con "due lunghi rettilinei". "Sappiamo che la velocità massima non è più il nostro punto forte, come lo era un tempo". Il pilota murciano sta guadagnando sempre più carisma e simpatia, è un esperto nel generare titoli di giornale sia in pista che fuori. Stavolta ci è riuscito due volte, ma non solo stanziando il best lap nella sessione mattutina al COTA. Già in conferenza stampa aveva rivolto parole crude sulla KTM , sostenendo "", su un circuito con "". "".

Pedro Acosta non ha usato mezzi termini nel ricordare i problemi riscontrati nel weekend di MotoGP a Goiania. "Il problema era che non riuscivamo a migliorare la moto. Dalle FP1 alla gara, il livello di prestazioni era lo stesso". Una frecciata diretta agli uomini ai box che sicuramente avrà suscitato qualche trambusto...

Una maglietta audace

Al di là dell'aspetto sportivo, ciò che ha davvero suscitato scalpore nel paddock MotoGP è stata la passeggiata di Acosta perle vie di Austin. Il pilota ha condiviso diverse foto mentre si godeva la città con la didascalia "È tempo di rodeo". Tuttavia, nessuno ha fatto molto caso all'ambiente intorno, quanto ai suoi vestiti. L'asso della KTM, che il prossimo anno vestirà i colori della Ducati, indossava una maglietta Splaxsy con un messaggio allusivo. Sul retro della t-shirt si legge "Breakfast of Champions" (Colazione dei Campioni) accompagnata da un'illustrazione esplicita di un uomo che pratica sesso orale a una donna.

Il capo d'abbigliamento, venduto a 33,99 dollari sul sito ufficiale, ha scatenato una valanga di commenti di ogni tipo. I suoi fan sono rimasti sbalorditi e divertiti per l'audacia del pilota. E in tanti hanno acquistato la maglietta online. Un messaggio di un follower ha fatto riflettere: "Ahahah, che tipo tosto! Questo è il tipo di atteggiamento che mi aspetto dai piloti della MotoGP". Non sappiamo se si tratti di una campagna pubblicitaria o se a Pedro Acosta piaccia semplicemente il design, ma è chiaro che con lui la noia non esiste.